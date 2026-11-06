Peru triệt phá vụ buôn lậu hơn 3.000 con nhện tarantula

Một trong những con nhện tarantula bị buôn lậu qua sân bay quốc tế Jorge Chávez ở Lima. Ảnh: Getty Images

Cơ quan Lâm nghiệp và Động vật hoang dã Quốc gia Peru (SERFOR) cho biết, số nhện này được giấu trong những chiếc tất bẩn, đặt bên trong 3 chiếc valy của 2 công dân Đức và 1 công dân Ba Lan.

Chúng bị phát hiện sau khi các nhân viên nhận thấy những chuyển động bất thường bên trong hành lý trong quá trình kiểm tra hải quan định kỳ tại sân bay quốc tế Jorge Chávez.

Cora Suarez, một kỹ thuật viên kiểm soát động vật hoang dã của SERFOR, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy một số con đang cử động. Có cả những con nhỏ và những con lớn”.

Theo kỹ thuật viên Suarez, một con nhện tarantula có thể được bán với giá khoảng 500 euro (tương đương 560 USD) tại châu Âu; điều đó đồng nghĩa với việc đường dây buôn bán động vật hoang dã này có thể thu về tới 1,5 triệu euro chỉ trong một chuyến vận chuyển.

Kỹ thuật viên Suarez cho biết, những con nhện này được thu gom từ nhiều khu vực khác nhau tại Peru và đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau, từ trứng, con non mới nở cho đến cá thể trưởng thành.

SERFOR cho biết, các đối tượng bị cáo buộc buôn lậu số nhện tarantula này đã bị cảnh sát chuyên trách về tội phạm môi trường bắt giữ và sẽ phải đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự.

Theo Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), buôn bán động vật hoang dã trái phép là một hoạt động tội phạm mang lại lợi nhuận cực lớn, với doanh thu khoảng 20 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu.

Theo Guardian