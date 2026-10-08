Peru tạm đổi tên một con đường thành 'BTS đại lộ'

Trước thềm concert đầu tiên của BTS tại Peru, thủ đô Lima đang chứng kiến một bầu không khí đặc biệt. Không chỉ người hâm mộ háo hức chờ đợi, chính quyền địa phương cũng tổ chức hàng loạt hoạt động chào đón, thậm chí tạm thời đổi tên một tuyến đường thành "BTS đại lộ".

BTS sẽ tổ chức các đêm diễn thuộc "BTS WORLD TOUR ARIRANG IN LIMA" vào ngày 7 và 9-10/10 (giờ địa phương) tại sân vận động Estadio San Marcos, Lima. Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc Hàn Quốc đặt chân tới Peru để biểu diễn kể từ khi ra mắt năm 2013.

Sự xuất hiện của BTS đang tạo nên hiệu ứng đặc biệt tại thành phố Nam Mỹ. Tại quận Santiago de Surco, một tuyến đường mang tên Calle Sacramento được tạm thời đổi tên thành "Avenida BTS" (BTS đại lộ) từ ngày 5 đến 11/10. Biển tên mới cũng được dựng tại khu vực này để người hâm mộ có thể tới chụp ảnh và lưu lại kỷ niệm.

Đáng chú ý, đây không phải là việc thay đổi tên đường chính thức. "BTS đại lộ" chỉ được sử dụng trong thời gian diễn ra các hoạt động chào đón nhóm. Theo truyền thông địa phương, sự kiện nằm trong dự án "Road To 7" do cộng đồng người hâm mộ BTS tại Peru thúc đẩy.

Không chỉ có một tuyến đường mang tên BTS, nhiều địa điểm nổi tiếng tại Lima cũng được khoác lên sắc tím đặc trưng của nhóm.

Tại công viên Hữu nghị Surco, khu vực Arco Morisco được chiếu sáng bằng ánh đèn tím và tổ chức các màn trình diễn ánh sáng đặc biệt. Trong khi đó, tại Công viên Đài phun nước, chương trình chủ đề BTS kết hợp âm nhạc, ánh sáng và màn hình nước cũng được tổ chức để chào đón nhóm.

Những hoạt động này cho thấy sức hút đáng kể của BTS tại Peru ngay cả trước khi nhóm chính thức bước lên sân khấu. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, chuyến lưu diễn lần này không đơn thuần là một concert, mà còn trở thành sự kiện văn hóa được thành phố và cộng đồng người hâm mộ địa phương đặc biệt quan tâm.

Đáng chú ý, ngành du lịch Peru cũng nhìn thấy cơ hội từ sức hút của BTS. Trang web du lịch chính thức Peru Travel đã dành sự chú ý cho chuyến lưu diễn, kỳ vọng lượng người hâm mộ quốc tế tới Lima xem concert sẽ góp phần quảng bá ẩm thực, văn hóa và cảnh quan của quốc gia Nam Mỹ.

Những khán giả đến Peru vì BTS không chỉ có thể dừng lại ở Lima. Các điểm đến nổi tiếng như Paracas hay Machu Picchu được kỳ vọng trở thành những lựa chọn tiếp theo của du khách quốc tế. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của một concert có thể vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc, tạo thêm động lực cho hoạt động du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Hiệu ứng tại Peru diễn ra ngay sau khi BTS khởi động chặng Nam Mỹ của tour ARIRANG tại Bogotá, Colombia. Hai đêm diễn ngày 2-3/10 đã thu hút khoảng 100.000 khán giả. Tạp chí Rolling Stone en Español thậm chí mô tả đây là một trong những concert được cả một thế hệ mong chờ nhất.

Sau Peru, BTS sẽ tiếp tục hành trình qua các thành phố lớn tại Nam Mỹ, trong đó có Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) và São Paulo (Brazil).

Việc một tuyến đường ở Lima được tạm thời mang tên “BTS đại lộ”, cùng hàng loạt công trình được thắp sáng bằng sắc tím, cho thấy sự chờ đợi đặc biệt dành cho BTS tại Peru. Với nhóm, đây là lần đầu tiên gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ Peru. Nhưng với thành phố Lima, sự kiện này dường như cũng là cơ hội để biến sức nóng của K-pop thành một phần của đời sống văn hóa và du lịch địa phương.

Sau nhiều năm tạo dựng vị thế toàn cầu với những bản hit như Dynamite, Butter và Permission to Dance, BTS một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng của mình không chỉ nằm trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Trước khi tiếng nhạc vang lên tại Estadio San Marcos, tên của nhóm đã xuất hiện trên đường phố Lima và biến cả thành phố thành một điểm hẹn màu tím.