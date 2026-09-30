Peru mở tỷ số trước khi bị Mexico cầm hòa 1-1

📊 Xem thống kê chi tiết trận Mexico 1-1 Peru: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Mexico1 - 1PeruKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Mexico tiếp đón Peru.

9'Y. Yotun nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo

Phút 9, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Y. Yotun bên phía Peru sau một pha vào bóng thô bạo. Thế trận trên sân đang trở nên khá nóng ngay từ những phút đầu khi tỷ số giữa Mexico và Peru vẫn là 0-0.

9'M. Lopez nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 9, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Lopez bên phía Peru sau pha ngáng chân (tripping) đối phương. Trận đấu trên sân Sports Illustrated Stadium đang diễn ra với sự quyết liệt từ sớm khi tỷ số vẫn là 0-0.

26'J. Velez mở tỷ số cho Peru

Phút 26, J. Velez đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn đưa Peru vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng khai thông thế bế tắc này mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho đại diện Nam Mỹ trên sân Sports Illustrated Stadium.

28'J. Velez nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 28, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Velez bên phía Peru sau tình huống gài chân đối phương (tripping). Dù đang tạm dẫn Mexico 0-1, đội khách đã phải nhận tới 3 thẻ phạt từ đầu trận.

45+2'R. Garces dính thẻ vàng cuối hiệp một

Phút 45+2', R. Garces bên phía Peru phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi thô bạo. Dù vẫn đang duy trì lợi thế dẫn trước 0-1, lối chơi quyết liệt trên mức cần thiết khiến Peru đã phải nhận tới 4 thẻ phạt ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'V. Guzman gỡ hòa 1-1 cho Mexico

Phút 49, từ đường kiến tạo của D. Garcia, V. Guzman đã dứt điểm chính xác để quân bình tỷ số 1-1 cho Mexico. Bàn gỡ xuất hiện ngay đầu hiệp hai giúp Mexico cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội (67% - 33%) trước Peru.

49'Mexico nỗ lực ép sân sau giờ nghỉ

Bước sang phút 49, Mexico chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ và nắm giữ tới 67% - 33% thời lượng cầm bóng. Dù nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 4 - 2, đội bóng áo xanh vẫn chưa thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự kín kẽ của Peru khi cách biệt 0-1 vẫn được duy trì.

52'Chavez Garcia nhận thẻ vàng vì ngáng chân

Phút 52, tiền vệ M. Chavez Garcia bên phía Mexico phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân đối thủ. Trận giao hữu đang diễn ra khá căng thẳng với nhiều pha va chạm quyết liệt ngay sau khi tỷ số được quân bình 1-1.

61'Mexico làm mới đội hình ở phút 61

Phút 61, Mexico quyết định có sự thay đổi nhân sự khi D. Campillo Del Campo được tung vào sân thế chỗ V. Guzman. Đội bóng đang nắm giữ 67% thời lượng kiểm soát bóng và nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng để vượt lên dẫn trước khi tỷ số vẫn là 1-1.

61'Mexico tăng cường hàng công với Gimenez

Phút 61, Mexico thực hiện sự điều chỉnh nhân sự trên hàng tấn công khi S. Gimenez được tung vào sân thế chỗ G. Berterame. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và đội bóng chiếm ưu thế kiểm soát bóng lên tới 67%, ban huấn luyện kỳ vọng sự thay đổi này sẽ sớm mang lại sự đột biến.

61'Mexico tăng cường tuyến giữa với L. Romo

Phút 61, ĐT Mexico quyết định làm mới đội hình khi L. Romo được tung vào sân để thế chỗ D. Garcia. Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của Romo được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Bắc Mỹ duy trì sức ép và tìm kiếm thêm cơ hội định đoạt trận đấu.

62'Mexico áp đảo kiểm soát bóng

Sau hơn một giờ thi đấu, Mexico tiếp tục chiếm ưu thế lớn về thời lượng kiểm soát bóng lên tới 67% - 33%, đẩy Peru lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, thế trận giằng co vẫn chưa được khai thông khi tỷ số là 1-1 và các cơ hội thực sự nguy hiểm còn khá hạn chế với tổng số dứt điểm chỉ dừng ở mức 4 - 2.

68'Peru làm mới đội hình ở hiệp hai

Phút 68, Peru thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Vidales được tung vào sân để trám vị trí của P. Magallanes. Khi tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh này có thể nhằm mang lại nguồn năng lượng mới cho đội bóng đang lép vế về quyền kiểm soát bóng.

68'Peru điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 68, Peru quyết định làm mới hàng công khi rút A. Ugarriza ra nghỉ và tung A. Valera vào sân. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và đội nhà chỉ kiểm soát bóng 33%, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Peru cải thiện thế trận tấn công trong phần còn lại của trận đấu.

74'Mexico áp đảo kiểm soát bóng nhưng bế tắc

Bước sang phút 74, Mexico vẫn đang nắm giữ hoàn toàn thế chủ động trên sân với thời lượng cầm bóng lên tới 67% - 33% so với Peru. Dẫu vậy, thế trận áp đảo chưa thể chuyển hóa thành sự khác biệt khi số pha dứt điểm trúng đích của hai đội vẫn đang là 1 - 1, phản ánh sự chặt chẽ và giằng co trong tỷ số 1 - 1.

78'Mexico tăng cường nhân sự trên hàng công

Phút 78, tuyển Mexico có sự điều chỉnh nhân sự khi Hugo Camberos được tung vào sân thế chỗ Orbelín Pineda. Khi tỷ số đang là 1-1, sự thay đổi này có thể nhằm mang lại luồng gió mới cho mặt trận tấn công trong những phút cuối trận.

78'Roberto Alvarado vào sân tiếp lửa cho Mexico

Phút 78, Mexico thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Roberto Alvarado được tung vào sân thay thế cho Isaias Violante. Ban huấn luyện Mexico kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp đội bóng tạo thêm đột biến trong thế trận đang hòa 1-1.

78'Mexico làm mới đội hình ở phút 78

Phút 78, Mexico quyết định có sự thay đổi nhân sự khi S. Sandoval được tung vào sân để thế chỗ A. Fidalgo. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự xuất hiện của cầu thủ này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của đội bóng.

80'Peru làm mới hành lang với Oliver Sonne

Phút 80, Peru thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Oliver Sonne được tung vào sân thay thế cho Marco Huaman. Đội bóng Nam Mỹ cần thêm nguồn năng lượng tươi mới trong khoảng 10 phút cuối để giữ vững thế trận cân bằng khi tỷ số đang là 1-1.

84'Peru làm mới nhân sự ở những phút cuối

Phút 84, Peru thực hiện sự thay đổi người khi César Inga được tung vào sân thay thế Jairo Vélez. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách có thể muốn gia cố đội hình và bổ sung thể lực cho những phút căng thẳng còn lại.

84'Peru điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 84, Peru quyết định làm mới đội hình khi tung Jairo Concha vào sân thế chỗ Yoshimar Yotún. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 1-1 và đội nhà chịu sức ép lớn khi chỉ kiểm soát bóng 38%, sự thay đổi này có thể nhằm bổ sung thể lực để bảo toàn kết quả ở những phút cuối.

86'Mexico dồn ép tìm bàn định đoạt trận đấu

Bước sang phút 86, Mexico vẫn miệt mài gia tăng sức ép với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% - 38% để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Đại diện Bắc Mỹ nhỉnh hơn hẳn về số lần bắn phá khung thành khi tạo ra thống kê dứt điểm 9 - 4, trong khi Peru kiên cường lùi sâu phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công trong thế trận giằng co tỷ số 1-1.

KTKết thúc: Mexico 1-1 Peru

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 09:56 30/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Mexico và Peru diễn ra vào lúc 08:00 ngày 30/09/2026 trên sân vận động Sports Illustrated Stadium mang ý nghĩa rất quan trọng với đội khách. Trong bối cảnh đại diện Nam Mỹ đang chật vật tìm lại sự ổn định, màn chạm trán Mexico sẽ là thước đo chuẩn xác cho những điều chỉnh và quyết tâm vực dậy phong độ của họ.

Thách thức từ chuỗi phong độ bất ổn của Peru

Peru bước vào trận đấu này với tâm lý nặng nề khi phong độ thi đấu chưa đạt yêu cầu. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng chỉ giành được duy nhất 1 trận thắng, xen kẽ 1 trận hòa và phải nhận tới 3 trận thua. Kết quả đáng thất vọng ở các trận đấu vừa qua phản ánh sự thiếu ổn định trong cả khâu tổ chức lối chơi lẫn khả năng duy trì sự tập trung ở những thời khắc then chốt.

Hơn nữa, việc để thua 3 trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy hệ thống vận hành của Peru đang bộc lộ những lỗ hổng đáng kể. Đội khách cần một sự đột phá để nhanh chóng ngắt mạch trận nghèo nàn, qua đó lấy lại sự tự tin cho các cầu thủ trước một Mexico luôn thi đấu kỷ luật và biến hóa.

Bài toán chiến thuật và nỗ lực tìm lại sự cân bằng

Để tìm kiếm một kết quả khả quan tại Sports Illustrated Stadium, Peru buộc phải ưu tiên gia cố sự chắc chắn nơi tuyến dưới. Khi phong độ đang chạm đáy, việc dâng cao đội hình tấn công mạo hiểm có thể trở thành con dao hai lưỡi. Sự cẩn trọng, giữ cự ly đội hình hợp lý cùng việc hạn chế tối đa các sai số cá nhân sẽ là chìa khóa để đội khách trụ vững trước sức ép.

Bên cạnh đó, hàng công của Peru cần chắt chiu hơn trong từng tình huống lên bóng. Việc chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 5 trận vừa qua đòi hỏi các mũi nhọn tấn công phải cải thiện khả năng ra quyết định cuối cùng, biến những cơ hội hiếm hoi thành bàn thắng để thắp lên hy vọng có điểm.

Kỳ vọng vào sự trở lại đúng lúc

Chuyến làm khách trước Mexico chắc chắn là thử thách đầy chông gai đối với đại diện Nam Mỹ. Tuy nhiên, chính những khó khăn này lại là động lực để Peru chứng minh bản lĩnh và tinh thần vượt khó. Một màn trình diễn tập trung cùng đấu pháp hợp lý sẽ giúp họ từng bước tìm lại quỹ đạo tích cực sau chuỗi ngày ảm đạm.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)