Permian sẽ trở thành trung tâm khai thác khí đốt lớn nhất nước Mỹ?

Permian hiện là khu vực khai thác dầu lớn nhất nước Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo Diamondback, tiềm năng khai thác khí tại Permian vẫn chưa được phát huy đầy đủ do những hạn chế kéo dài về năng lực vận chuyển khí ra khỏi khu vực. Tỷ lệ khí/dầu được dự báo tiếp tục tăng, trong khi các tầng địa chất thứ cấp tại hai khu vực Midland và Delaware có hàm lượng khí cao hơn những tầng đang được khai thác. Ngoài ra, nhiều tầng địa chất giàu khí vẫn chưa được thăm dò.

Triển vọng này được thúc đẩy bởi kế hoạch mở rộng hạ tầng vận chuyển. Trong quý III, liên danh do WhiteWater dẫn đầu, có sự tham gia của Diamondback, Devon Energy, MPLX và Western Midstream Partners, đã đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID) cho dự án đường ống dẫn khí Solitude.

Dự án dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2029, với công suất ban đầu khoảng 2,25 tỷ feet khối khí/ngày (Bcf/d). Các đối tác đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất vào năm 2030 và có thể tiếp tục mở rộng. Solitude gồm hai đường ống đường kính 48 inch, kết nối bể Permian với Katy, bang Texas.

Về chiến lược, Diamondback đặt mục tiêu kiểm soát nhiều hơn sản lượng khí ở các khâu hạ nguồn, hướng tới đa dạng thị trường tiêu thụ, chủ yếu cung cấp cho các trung tâm xuất khẩu LNG tại Bờ Vịnh Mỹ. Công ty cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp LNG có nhu cầu bao tiêu dài hạn nhưng thiếu nguồn cung khí vật chất.

Bên cạnh xuất khẩu LNG, nhu cầu khí phục vụ phát điện tại Permian và trên toàn bang Texas được dự báo tiếp tục tăng nhờ sự phát triển của các dự án điện tự dùng và mở rộng lưới điện.

Theo Diamondback, thị trường khí tại Permian đang chuyển từ mô hình tăng trưởng do nguồn cung dẫn dắt sang mô hình do nhu cầu thúc đẩy. Xu hướng này được kỳ vọng mang lại lợi ích dài hạn cho các nhà khai thác khí và cổ đông của công ty.

Diamondback cũng dự báo hiệu quả sử dụng vốn của các nhà khai thác tại Permian tiếp tục cải thiện, dù tốc độ cải tiến kỹ thuật và vận hành có thể chậm lại so với 10 năm qua. Việc mở rộng tài nguyên và phát triển các tầng khai thác mới như Barnett và Woodford vẫn còn tiềm năng, nhưng khó đạt mức tăng trưởng như giai đoạn phát triển tầng Wolfcamp B tại Midland Basin năm 2012.

Trong quý III, sản lượng của Diamondback tăng 2% so với quý trước, đạt 1,03 triệu thùng dầu tương đương/ngày (MMboe/d). Sản lượng dầu trung bình đạt khoảng 525.000 thùng/ngày, gần như không thay đổi so với quý II.

Công ty nâng dự báo sản lượng cả năm lên khoảng 1,01 triệu thùng dầu tương đương/ngày, từ mức khoảng 1 triệu thùng/ngày trước đó. Dự báo sản lượng dầu năm 2026 cũng được điều chỉnh tăng từ 522.000 lên 524.000 thùng/ngày.

Trong năm 2027, Diamondback dự kiến duy trì hoạt động của 5 đội hoàn thiện giếng đồng thời bằng phương pháp simulfrac sử dụng điện, kết hợp bố trí đủ giàn khoan để bảo đảm tiến độ và hiệu quả vận hành.

Về tài chính, lợi nhuận ròng điều chỉnh trong quý III giảm xuống 1,65 tỷ USD, so với 1,83 tỷ USD trong quý II, do giá dầu thực nhận giảm, bù trừ ảnh hưởng tích cực từ giá khí thực nhận tăng. Tuy nhiên, lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng đạt 5,86 USD, cao hơn mức dự báo 4,92 USD của Zacks Consensus Estimate.

Lợi nhuận ròng đạt 1,6 tỷ USD. EBITDA điều chỉnh giảm từ 3,55 tỷ USD trong quý II xuống 3,39 tỷ USD trong quý III. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2,6 tỷ USD, giảm so với 3,59 tỷ USD của quý trước.

Tại cuối kỳ, nợ ròng của Diamondback ở mức 10,42 tỷ USD. Tổng tài sản ngắn hạn đạt 3,15 tỷ USD, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 558 triệu USD.

Nh.Thạch