Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Ngày 26/10/2026, Peraso Inc., có trụ sở tại San Jose, California, thông báo ký thỏa thuận phát hành riêng lẻ với Nant Capital, LLC. Giao dịch dự kiến hoàn tất khoảng ngày 28/10 nếu đáp ứng các điều kiện liên quan. Khoản 10 triệu USD là số vốn huy động dự kiến trước chi phí, chưa phải số tiền doanh nghiệp đã nhận.

Theo hồ sơ Form 8-K gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Peraso dự kiến phát hành hơn 3,27 triệu cổ phiếu, chứng quyền trả trước để mua hơn 16,59 triệu cổ phiếu và chứng quyền đi kèm để mua tối đa gần 19,87 triệu cổ phiếu. Chứng quyền phổ thông có giá thực hiện 0,3784 USD/cổ phiếu.

Peraso cho biết nguồn vốn sẽ phục vụ hoạt động chung và vốn lưu động, có thể bao gồm thiết kế, phát triển sản phẩm, làm việc với khách hàng và thương mại hóa giải pháp liên lạc cho drone. Doanh nghiệp chưa công bố khoản ngân sách dành riêng cho UAV, vì vậy không thể coi toàn bộ số tiền huy động là vốn rót vào dự án này.

Hệ thống liên lạc không dây giữa drone và trạm điều khiển mặt đất, lĩnh vực Peraso hướng tới phát triển bằng công nghệ sóng milimét 60 GHz. Ảnh minh họa tạo bằng AI.

Công nghệ được nhấn mạnh là liên lạc sóng milimét ở tần số 60 GHz, kết hợp khả năng định hướng chùm sóng điện tử. Theo Peraso, giải pháp có thể cung cấp băng thông lớn, tín hiệu định hướng cao và giảm nguy cơ bị phát hiện hoặc gây nhiễu trong một số tình huống.

Tuy nhiên, khả năng chống gây nhiễu hiện là nhận định của doanh nghiệp, chưa có kết quả kiểm chứng độc lập đi kèm công bố. Khi ứng dụng thực tế, hệ thống còn phải được đánh giá về khoảng cách truyền, vật cản, thời tiết, tiêu thụ điện và độ ổn định khi drone di chuyển.

Ông Patrick Soon-Shiong, Chủ tịch Nant Capital, cho biết việc đánh giá phần cứng Peraso đã góp phần dẫn đến quyết định đầu tư. Hai bên còn đề cập ứng dụng liên lạc cho hệ thống bay không người lái và công nghệ đối phó drone, nhưng chưa công bố đơn hàng hoặc khách hàng cụ thể phát sinh từ giao dịch.

Với Việt Nam, diễn biến này gợi mở một hướng đầu tư trong chuỗi cung ứng UAV: ngoài động cơ, cảm biến hay khung thân, liên lạc vô tuyến có thể trở thành hạng mục quan trọng. Khả năng ứng dụng sẽ phụ thuộc kết quả thử nghiệm ngoài hiện trường, chi phí tích hợp và việc đáp ứng quy định về tần số, hoạt động bay.