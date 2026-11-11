PepsiCo cắt giảm 1.000 việc làm tại Bắc Mỹ dưới sức ép tái cấu trúc

Chi tiết kế hoạch tinh giản bộ máy và tình hình kinh doanh sụt giảm

Theo thông tin do The Wall Street Journal và Reuters công bố, tập đoàn PepsiCo dự kiến sa thải khoảng 1.000 nhân viên thuộc các mảng kinh doanh thực phẩm và đồ uống tại khu vực Bắc Mỹ trong tuần tới. Trong một bức thư nội bộ được phát đi vào ngày 9/11, Giám đốc điều hành PepsiCo Bắc Mỹ Ram Krishnan cho biết kế hoạch này được thực hiện với mục đích đơn giản hóa cơ cấu tổ chức. Lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh mục tiêu của đợt tinh giản là giúp bộ máy hành động nhanh hơn, thực thi hiệu quả hơn và tập trung nguồn lực đầu tư vào các cơ hội có khả năng thúc đẩy tăng trưởng.

Quyết định thu hẹp quy mô nhân sự diễn ra giữa lúc nhà sản xuất thương hiệu Lay's đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc khôi phục đà tăng trưởng tại thị trường quê nhà. Báo cáo kinh doanh cho thấy doanh số tiêu thụ nước giải khát của tập đoàn đang chững lại. Người tiêu dùng cũng có xu hướng thắt chặt hầu bao, kéo theo sự suy giảm nhu cầu đối với các sản phẩm đồ ăn nhẹ ở phân khúc giá cao. Thêm vào đó, áp lực từ chi phí đầu vào liên tục gia tăng đang ăn mòn biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trước những áp lực này, vào tháng trước, PepsiCo đã phải hạ dự báo lợi nhuận cho cả năm. Sự điều chỉnh này phản ánh kết quả kinh doanh kém khả quan tại thị trường Bắc Mỹ, đặc biệt là sự suy yếu nghiêm trọng trong mảng đồ uống.

Sức ép từ quỹ đầu tư tỷ USD và lộ trình tối ưu hóa chi phí

Báo cáo thường niên của PepsiCo ghi nhận tính đến ngày 27/12/2025, tập đoàn sở hữu lực lượng lao động khoảng 306.000 người trên toàn cầu. Trong số đó, khoảng 125.000 nhân viên đang làm việc trực tiếp tại thị trường Mỹ. Việc cắt giảm 1.000 việc làm lần này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng quy mô nhân sự nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng trong chiến lược tối ưu hóa hoạt động mà tập đoàn đang theo đuổi.

Trong suốt một năm qua, PepsiCo liên tục triển khai hàng loạt biện pháp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Quá trình tái cấu trúc này được đẩy mạnh sau khi quỹ đầu tư chủ động Elliott Investment Management rót lượng vốn khổng lồ mua lại số cổ phần trị giá khoảng 4 tỷ USD tại công ty. Với vị thế cổ đông lớn, Elliott đã gia tăng sức ép yêu cầu ban lãnh đạo PepsiCo phải cải tổ mạnh mẽ để gia tăng giá trị cho các nhà đầu tư.

Thị trường tài chính bước đầu có những phản ứng tích cực trước các quyết định kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. Kết thúc phiên giao dịch chiều ngày 9/11, thị giá cổ phiếu của PepsiCo trên thị trường chứng khoán đã ghi nhận mức tăng khoảng 1%. Quá trình tái cấu trúc dưới sự giám sát của quỹ đầu tư chủ động được kỳ vọng sẽ tiếp tục định hình lại chiến lược phân bổ vốn của tập đoàn trong thời gian tới.