Theo tờ The Telegraph, Pep Guardiola sẽ từ chối mọi lời đề nghị từ Liên đoàn Bóng đá Mỹ về việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia này.

Nguyên nhân là nhà cầm quân 55 tuổi dự định nghỉ ngơi trọn một năm sau khi chia tay Manchester City hồi đầu mùa hè này.

Thông tin trên xuất hiện chỉ một ngày sau khi talkSPORT đưa tin Mỹ chuẩn bị tiến hành những cuộc đàm phán ban đầu với Guardiola trong tuần này nhằm thuyết phục ông tiếp quản đội tuyển Mỹ.

Tuy nhiên, kế hoạch của liên đoàn có thể không đạt được kết quả như mong muốn khi chiến lược gia người Tây Ban Nha giữ nguyên quyết định tạm dừng sự nghiệp huấn luyện.

Pep Guardiola từ chối dẫn dắt tuyển Mỹ. Ảnh: getty

Guardiola là một trong những HLV thành công nhất bóng đá thế giới. Trong 19 năm dẫn dắt Barcelona, Bayern Munich và Manchester City, ông đã giành được hàng loạt danh hiệu lớn, xây dựng dấu ấn chiến thuật rõ nét tại mỗi đội bóng.

Với thành tích đó, nhà cầm quân người này chắc chắn không thiếu những lời mời hấp dẫn nếu quyết định trở lại băng ghế chỉ đạo.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Ý được cho là đã đề nghị Guardiola mức lương 11 triệu USD mỗi mùa để dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng từ chối lời mời này vì muốn dành một năm nghỉ ngơi. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở sức hấp dẫn của các đội tuyển hay mức đãi ngộ, mà xuất phát từ kế hoạch cá nhân của Guardiola.

Trong khi đó, Mỹ đang cần tìm người thay thế Mauricio Pochettino, sau khi chiến lược gia người Argentina xác nhận sẽ rời đội tuyển Mỹ để chuyển sang dẫn dắt Manchester United.

Hôm thứ Sáu vừa qua, Pochettino thông báo quyết định chia tay đội tuyển Mỹ sau hai trận tứ kết Concacaf Nations League với Haiti. Ở trận lượt đi diễn ra hôm thứ Bảy tại Miami, tuyển Mỹ giành chiến thắng đậm 6-0. Trận lượt về vào thứ Ba tại Cincinnati sẽ là lần cuối cùng nhà cầm quân 54 tuổi dẫn dắt đội bóng này.

Trong thời gian cầm quân tuyển Mỹ, Pochettino đã giúp Mỹ giành vị trí thứ tư tại Concacaf Nations League 2025, vào chung kết Gold Cup 2025 và lọt vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Việc Pochettino ra đi khiến Mỹ phải gấp rút tìm kiếm một nhà cầm quân mới. Guardiola được xem là mục tiêu đầy tham vọng, nhưng việc Pep chưa muốn quay trở lại sự nghiệp HLV, liên đoàn Mỹ nhiều khả năng sẽ phải chuyển hướng sang những ứng viên khác thay thế.