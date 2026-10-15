Pep Guardiola sững sờ nhìn Man City thảm bại

Nhà cầm quân huyền thoại của Man City không thể tin vào mắt mình khi đội bóng nước Pháp dẫn trước tới 3-0 chỉ sau 32 phút, trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng thuyết phục 4-2.

Các cổ động viên PSG còn xát muối vào nỗi đau của chủ nhà bằng màn ăn mừng kiểu Poznan vốn đã trở thành thương hiệu trên khán đài Etihad.

Pep Guardiola theo dõi Man City đấu PSG tại Etihad - Ảnh: Shutterstock

Pep Guardiola bị ghi lại khoảnh khắc ngồi lấy tay che miệng, gương mặt thẫn thờ với những gì diễn ra dưới sân.

Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Tây Ban Nha trở lại Etihad, kể từ lúc khép lại thập kỷ cầm quân đầy ắp danh hiệu hồi tháng Năm.

Trước giờ bóng lăn, ông được chào đón như một người hùng. Người hâm mộ dành sự tri ân nồng nhiệt cho vị HLV vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Tuy nhiên, bầu không khí nhanh chóng chùng xuống khi Desire Doue mở tỷ số cho PSG ngay phút 13. Cú sút chìm vào góc gần của anh đánh bại Gianluigi Donnarumma, thủ môn từng khoác áo đội bóng thành Paris.

Chưa đầy hai phút sau, tình hình càng trở nên tồi tệ với Man City. Ousmane Dembele đánh đầu nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Đến phút 32, Vitinha tiếp tục gieo sầu cho chủ nhà. Từ pha đánh gót tinh tế của Warren Zaire-Emery, tiền vệ người Bồ Đào Nha tung cú dứt điểm uy lực trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0.

Bàn thắng thứ ba khiến khu vực khán đài dành cho CĐV PSG bùng nổ. Họ đồng loạt quay lưng về phía sân, khoác vai nhau nhảy lên xuống, tái hiện màn ăn mừng Poznan để trêu ngươi đội chủ nhà.

Erling Haaland rút ngắn tỷ số xuống 1-3, nhưng Magnes Akliouche sau đó tái lập cách biệt ba bàn, đưa PSG vượt lên dẫn 4-1.

Haaland tiếp tục ghi thêm một bàn khi Man City dồn ép đối thủ. Cuối trận, Ferran Torres bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền khi cú sút quá nhẹ của anh bị Donnarumma cản phá.

Man City không thể tạo nên màn ngược dòng và đành chấp nhận thất bại 2-4.