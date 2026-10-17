Pep Guardiola rời đi, Man City vẫn toàn thắng cả 7 vòng đầu Ngoại hạng Anh

Rất nhiều lo lắng đã xuất hiện nơi các CĐV Man City khi HLV Pep Guardiola rời đi vào cuối mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, những gì mà tân HLV Enzo Maresca đang mang tới Man xanh có thể khiến họ an tâm phần nào.

Dù vấp phải nhiều khó khăn trước Ipswich, Man City vẫn có được điều mình cần là 3 điểm trọn vẹn sau chiến thắng 3-2, qua đó vững vàng ngôi đầu bảng với 7 trận toàn thắng cùng 21 điểm.

Haaland lập cú đúp, Man City nối dài mạch toàn thắng ở Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty Images)

Trên sân Etihad, sức ép của đội chủ nhà sớm được cụ thể hóa ở phút 19. Jeremy Doku xử lý khéo léo bên cánh trái trước khi chuyền vào trong để Phil Foden dứt điểm một chạm chính xác, đánh bại hàng phòng ngự Ipswich và mở tỉ số trận đấu.

Tuy nhiên, lợi thế của Man City chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Phút 21, Ipswich lập tức đáp trả bằng bàn gỡ hòa của tiền đạo Nhật Bản Maeda.

Phút 34, Erling Haaland lên tiếng. Tiền đạo người Na Uy chọn vị trí thông minh, di chuyển không bóng hợp lý rồi bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Ipswich, giúp Man City tái lập thế dẫn trước 2-1.

Sau giờ nghỉ, Man City tiếp tục duy trì thế chủ động và tìm cách gia tăng cách biệt. Phút 69, Haaland tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỉ số, hoàn tất cú đúp và nâng cách biệt lên 3-1.

Man City sau đó còn một lần đưa bóng vào lưới Ipswich ở phút 85. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, khiến đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội tạo ra cách biệt an toàn hơn.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Ipswich vẫn kiên trì tìm kiếm bàn thắng. Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 90, khi Flemming thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

Bàn thắng muộn khiến khoảng thời gian còn lại trở nên căng thẳng hơn. Man City phải tập trung bảo vệ lợi thế mong manh trước sức ép của đối thủ, nhưng cuối cùng vẫn giữ được tỉ số 3-2 cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.