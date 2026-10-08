Pennsylvania ghi nhận đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Mỹ

Sở Y tế Pennsylvania cho biết đến nay bang đã ghi nhận 1.066 ca mắc sởi được xác nhận kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu vào tháng 4. Các quan chức y tế bang cho biết 5 người tử vong trong đợt bùng phát vừa qua đã khiến căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine này ngày càng bị chính trị hóa.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trên toàn nước Mỹ đã xảy ra 40 đợt bùng phát dịch sởi trong năm 2026, so với 16 đợt trong năm 2024. Những kỷ lục mới liên tục được thiết lập. Số ca mắc tại Pennsylvania đã vượt 997 ca được ghi nhận trong một đợt bùng phát tại bang Nam Carolina kết thúc vào đầu năm nay.

Trong nhiều thập kỷ, Mỹ ghi nhận từ vài chục đến vài trăm ca mắc sởi mỗi năm. Tuy nhiên, các đợt bùng phát dịch lớn tại Texas, Utah và Nam Carolina trong gần 2 năm qua đã khiến số ca mắc tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Tính đến nay, trên toàn nước Mỹ đã ghi nhận hơn 3.800 ca mắc sởi trong năm nay - một mức cao chưa từng thấy kể từ cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, khi một làn sóng bùng phát dịch sởi khiến hàng chục nghìn người mắc bệnh.

Làn sóng này đã khiến các quan chức y tế công cộng khuyến nghị người dân tiêm 2 liều vaccine phòng sởi, quai bị và rubella (MMR). Những nỗ lực tiêm chủng này đã giúp Mỹ loại trừ bệnh sởi vào năm 2000. Hiện nay, nước này đang đứng trước nguy cơ để mất tình trạng đó sau nhiều năm liên tiếp xảy ra các đợt bùng phát dịch.