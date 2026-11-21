Sau 10 năm chơi bóng chuyên nghiệp ở Pháp, Mỹ cùng hai năm ở Việt Nam, Cao Pendant Quang Vinh chia sẻ về sự nghiệp, gia đình, việc chơi bóng trên sân 7 người khi còn nhỏ cũng như nhận xét về các đồng nghiệp tại Việt Nam và thế giới khi trả lời phỏng vấn trên trang The Asian Game.

Hiểu lầm lớn nhất về nghề cầu thủ

- PV: Xin chào, anh khỏe không?

- Quang Vinh: Rất ổn. Tôi đang trong kỳ nghỉ ngắn nên có thời gian nghỉ ngơi và thấy rất tuyệt. Cảm ơn anh.

- Chắc hẳn thời gian qua anh rất bận rộn?

- Đúng vậy. Việc di chuyển trong tháng này thật điên rồ vì CLB Công an Hà Nội đi khắp nơi: Sang Nhật Bản đá AFC Champions League Elite, sang Trung Quốc đá với Shanghai Port rồi có các trận sân khách ở giải quốc nội.

- Bận bịu như vậy, có lẽ anh không còn nhiều thời gian cho gia đình đâu nhỉ?

- Tôi nghĩ tháng này, mình chỉ ở nhà tối đa khoảng 5 ngày. Ví dụ như sau khi sang Thượng Hải về Hà Nội, ngay ngày hôm sau chúng tôi phải di chuyển đi Nghệ An, nên tôi chỉ ở nhà khoảng nửa ngày, thực sự rất vất vả.

- Nghề cầu thủ vốn vất vả nhỉ?

- Hiểu lầm lớn nhất về nghề cầu thủ là mọi người luôn nghĩ công việc này dễ dàng vì họ chỉ thấy 90 phút trên sân, nhưng đằng sau đó là công việc thầm lặng suốt cả tuần như chế độ ăn ngủ nghiêm ngặt và sự hy sinh khi phải xa gia đình từ năm 13-14 tuổi.

Hiểu lầm lớn nhất về nghề cầu thủ là mọi người luôn nghĩ công việc này dễ dàng vì họ chỉ thấy 90 phút trên sân, nhưng đằng sau đó là công việc thầm lặng suốt cả tuần như chế độ ăn ngủ nghiêm ngặt và sự hy sinh khi phải xa gia đình từ năm 13-14 tuổi. Cao Pendant Quang Vinh - Anh có thường cảm thấy áp lực?

- Tôi không thấy áp lực khi thi đấu. Vì với tôi, bóng đá là đam mê. Khi bạn làm điều bạn yêu thích, đó là tận hưởng. Nhưng tôi thấy các cầu thủ thuần Việt có thể thấy hơi áp lực trước mỗi trận vì lòng tự hào dân tộc. Tuy nhiên, khi bóng lăn, áp lực đó sẽ biến mất.

- Nếu có báo cáo tuyển trạch về cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh, bản báo cáo đó sẽ thế nào?

- Một cầu thủ thông minh, thích bó vào trong, nhanh nhẹn với các kỹ năng nổi bật là phòng ngự một đấu một, kỹ thuật và thể lực.

Triết lý của CLB Công an Hà Nội là thế nào?

- Chúng tôi luôn duy trì triết lý triển khai bóng ngắn từ tuyến dưới và không chơi bóng dài.

- Năm nay anh 29 tuổi, anh dự định chơi bóng chuyên nghiệp đến năm bao nhiêu tuổi?

- Nếu sự nghiệp là 90 phút, tôi nghĩ mình đang ở khoảng phút 68 vì tôi đã chơi chuyên nghiệp 10 năm và muốn cống hiến thêm 7, 8 năm nữa.

Trận chung kết World Cup mơ ước và kỷ niệm bóng đá thời ấu thơ

- Trận chung kết World Cup trong mơ với anh là thế nào?

- Trận chung kết World Cup tôi mơ ước là khi tôi khoác áo tuyển Việt Nam đối đầu tuyển Pháp. Đó sẽ là trận đấu tuyệt vời nhất khi nửa dòng máu của tôi là Pháp và tôi sẽ gặp lại những người bạn đang chơi cho tuyển Pháp. Về diễn biến, tôi muốn tỷ số là 2-1 cho tuyển Việt Nam và bàn thắng cuối cùng xuất hiện ở phút 90+1.

- Hãy kể về kỷ niệm bóng đá thời thơ ấu của anh?

- Kỷ niệm đầu tiên làm tôi nhận ra mình thực sự yêu bóng đá là những trận 7 đấu 7 ở khu phố gần nhà cùng bạn bè. Chúng tôi thường dùng hai cái thúng làm cầu môn. Mỗi kỳ nghỉ khi còn bé, tôi ra ngoài đá bóng với họ từ sáng đến tối.

Quang Vinh là đồng đội cũ của Ousmane Dembele ở U16, U17 Pháp.

- Việc chơi bóng trên sân 7 người có giúp ích gì cho anh khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp không?

- Việc đá bóng trong không gian nhỏ từ bé rất quan trọng với mọi cầu thủ. Nó giúp bạn thoải mái xử lý, rê hay chuyền bóng. Sau này, khi ra sân lớn, bạn sẽ không rơi vào trạng thái căng thẳng.

- Ở Việt Nam, hầu hết sân bóng 7 người là sân cỏ nhân tạo. Việc chơi trên sân nhân tạo khác gì với sân cỏ tự nhiên?

- Việc thi đấu trên sân nhân tạo khiến bạn phải lo lắng về nguy cơ chấn thương cổ chân. Nhưng đổi lại, bóng đi rất chuẩn và không nảy bất ngờ. Nếu khống chế hỏng trên sân nhân tạo, đó hoàn toàn là lỗi của cầu thủ.

- Khi còn là cầu thủ trẻ, có cầu thủ Pháp nào khiến anh đặc biệt ấn tượng?

- Thời còn ăn tập ở học viện bên Pháp, tôi từng chạm trán Allan Saint-Maximin. Tôi rất thích thi đấu với mẫu cầu thủ giỏi, kỹ thuật và mạnh mẽ như vậy để tự nâng tầm bản thân.

- Cầu thủ hay nhất anh từng đối đầu là ai?

- Lionel Messi. Trong trận giao hữu giữa Quevilly và Paris Saint-Germain năm 2022. Có một tình huống, tôi chắc chắn 100% mình sẽ lấy được bóng nên thò chân vào, nhưng cuối cùng, anh ấy nhanh hơn tôi một nhịp, nên tôi đã phạm lỗi với Messi. Anh ấy cũng là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời, khi luôn là người nỗ lực nhất trong những công việc thầm lặng sau ánh hào quang.

Quang Vinh (áo đỏ) và Marquinhos (đeo băng đội trưởng) trong trận đấu tập 4 năm trước. Ảnh: PSG.

- Theo anh, đâu là những ví dụ điển hình của việc cầu thủ bị đánh giá thấp so với thực tế?

- Marcus Thuram là kiểu như thế. Chúng tôi từng thi đấu cùng nhau từ khi còn ở học viện tới khi lên chuyên nghiệp. Cậu ấy rê bóng tốt, dứt điểm và giữ bóng rất hay bằng cả hai chân. Còn ở Việt Nam là Lê Phạm Thành Long, một tiền vệ xuất sắc. Anh ấy có kỹ năng điều tiết nhịp độ trận đấu ấn tượng. Thành Long xứng đáng được nhiều người biết đến hơn.

Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Filip là người giỏi nhất tôi từng chơi cùng. Trình độ của anh ấy ngang ngửa với Carlos Coronel, thủ môn của tuyển Paraguay, cũng là đồng đội cũ của tôi ở New York RB. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất giữa tôi và Filip là khi tôi lùi về, bọc lót cho anh ấy, phá bóng cứu thua ngay trên vạch vôi ở trận chung kết giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/25. Pha giải nguy đó có giá trị như một bàn thắng.

- Đó là về cá nhân. Trên phương diện tập thể, anh hay theo dõi đội bóng nào?

- Tôi xem Barcelona từ nhỏ. Cách họ chơi bóng thật tuyệt vời. Thậm chí, việc xem nhiều đội không chơi thanh thoát như Barca khiến tôi buồn ngủ. Tôi luôn tập trung quan sát Jordi Alba và học hỏi anh ấy về cách di chuyển, tăng tốc cũng như chọn vị trí.

Ấn tượng về cổ động viên Việt Nam và cuộc sống cá nhân

- Vậy còn sân vận động thì sao. Anh thích sân nào nhất?

- Sân vận động ấn tượng nhất tôi từng thi đấu là sân Atlanta, của CLB Atlanta United ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

- Cổ động viên thì sao?

- Nếu không tính Việt Nam, Thượng Hải là nơi tuyệt vời nhất. Bên cạnh đó, không khí ở Bắc Kinh, Buriram, Strasbourg hay Lille cũng rất cuồng nhiệt. Với tôi, người hâm mộ Việt Nam là tuyệt nhất. Cổ động viên ở đây rất cuồng nhiệt và yêu bóng đá. Người Việt còn có lòng tự tôn dân tộc rất lớn. Khi CLB Công an Hà Nội sang Nhật Bản thi đấu, nhiều người hâm mộ Việt Nam mang áo và quốc kỳ đi cổ vũ.

- Người hâm mộ Việt Nam hay tò mò điều gì về anh?

- Cổ động viên Việt Nam hay hỏi tôi có từng thi đấu cùng Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele ở các cấp độ tuyển trẻ Pháp không.

Gia đình Quang Vinh. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

- Còn ẩm thực Việt Nam thì sao?

- Mẹ tôi (bà Cao Ngọc Châu - PV) là người TP.HCM nên tôi quen với đồ ăn miền Nam, miền Trung hơn miền Bắc. Tôi thấy đồ ăn ở TP.HCM ngon nhất. Tuy nhiên, bánh mỳ phiên bản hoàn hảo với tôi lại ở Paris. Với tôi, vỏ bánh mỳ baguette kiểu Pháp và nhân đồ ăn Việt Nam bên trong là sự kết hợp tuyệt vời.

- Hãy chia sẻ thêm về cuộc sống cá nhân của anh. Anh có sở thích chơi trò chơi điện tử đúng không?

- Tôi rất thích chơi điện tử với bạn bè. Việc đó giúp tôi quên đi mọi thứ, thư giãn và tận hưởng. Tôi chơi điện tử từ nhỏ, giờ vẫn chơi. Vợ tôi hay trêu là gần 30 rồi mà vẫn chơi điện tử. Tôi thường đáp lại rằng độ tuổi nào mà chẳng chơi được. Nhưng tôi có hai con rồi. Ban ngày, nếu có thể, tôi sẽ dành hết thời gian cho mấy đứa nhỏ. Ban đêm, khi các con đã ngủ, tôi mới chơi điện tử, xem phim và ở cạnh vợ.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!