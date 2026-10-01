Thể thao

Pencak Silat Việt Nam đứng nhất toàn đoàn Giải vô địch Đông Nam Á 2026

Sau 6 ngày tranh tài, Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2026 đã khép lại tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu), vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Việt Nam.

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Các thành viên đội tuyển Việt Nam dự Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam dự Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026.

Tại giải đấu có sự góp mặt của 150 VĐV của 5 quốc gia (Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore và chủ nhà Việt Nam) tranh tài ở 30 nội dung, các võ sĩ Việt Nam giành 20 HCV, 9 HCB và 1 HCĐ, bỏ xa đoàn xếp thứ hai là Malaysia (6 HCV, 17 HCB và 3 HCĐ; Singapore xếp thứ ba với 3 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ.

Đáng chú ý, trong 30 nội dung thi đấu, các VĐV Pencak Silat Việt Nam góp mặt ở 29 trận chung kết.

T.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/pencak-silat-viet-nam-dung-nhat-toan-doan-giai-vo-dich-dong-nam-a-2026-post358744.html