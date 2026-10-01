Pencak Silat Việt Nam đứng nhất toàn đoàn Giải vô địch Đông Nam Á 2026
Sau 6 ngày tranh tài, Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2026 đã khép lại tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu), vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Việt Nam.
Tại giải đấu có sự góp mặt của 150 VĐV của 5 quốc gia (Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore và chủ nhà Việt Nam) tranh tài ở 30 nội dung, các võ sĩ Việt Nam giành 20 HCV, 9 HCB và 1 HCĐ, bỏ xa đoàn xếp thứ hai là Malaysia (6 HCV, 17 HCB và 3 HCĐ; Singapore xếp thứ ba với 3 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ.
Đáng chú ý, trong 30 nội dung thi đấu, các VĐV Pencak Silat Việt Nam góp mặt ở 29 trận chung kết.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/pencak-silat-viet-nam-dung-nhat-toan-doan-giai-vo-dich-dong-nam-a-2026-post358744.html