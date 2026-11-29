Sau 4 năm chờ đợi, Pencak Silat Thanh Hóa bước vào hành trình bảo vệ vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Sự cạnh tranh quyết liệt từ các đoàn mạnh khiến cuộc đua huy chương trở thành thử thách không nhỏ với thầy trò đội tuyển xứ Thanh.

Sau gần một tuần tranh tài, Pencak Silat Thanh Hóa giành 1 HCB và 2 HCĐ ở các nội dung biểu diễn Seni, qua đó có những huy chương đầu tiên trước ngày thi đấu quyết định.

Ở nội dung đối kháng, cả 7 võ sĩ Thanh Hóa đều vượt qua vòng bán kết, giành quyền góp mặt trong 7 trận chung kết diễn ra sáng 29/11 tại Đồng Tháp.

Là một trong những VĐV hàng đầu được kỳ vọng giành HCV, Lê Thị Vân Anh (giáp xanh) đối đầu Kim Ngọc (TP.HCM) ở hạng cân 60kg nữ.

Trận đấu diễn ra quyết liệt và khép lại khi võ sĩ TP.HCM nhận cảnh cáo lần thứ ba, bị xử thua theo quy định. Chiến thắng giúp Vân Anh mang về HCV đầu tiên cho Pencak Silat Thanh Hóa trong ngày thi đấu cuối cùng.

Ở hạng cân 55kg nam, Lương Văn Quê không thể vượt qua đại diện Phú Thọ và giành HCB. Những trận chung kết tiếp tục diễn ra với sự cạnh tranh quyết liệt, trong đó Lường Thị Vân cũng giành HCB hạng cân 50kg nữ.

Vũ Văn Kiên (giáp đỏ) mang về thêm một HCV cho Thanh Hóa sau chiến thắng trước đại diện Phú Thọ ở chung kết hạng cân 60kg nam.

Tiếp nối kết quả này, Nguyễn Thế Vũ (65kg nam) và Dương Thị Hải Quyên (55kg nữ) cũng vượt qua các đối thủ An Giang để giành HCV, đưa Thanh Hóa tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn.

Bốn HCV của Pencak Silat Thanh Hóa tại Đại hội năm nay đều đến từ các nội dung đối kháng và cùng được giành trong sáng 29/11. Đây là những chiến thắng có ý nghĩa quyết định đối với thứ hạng chung cuộc của đội tuyển.

Bên cạnh 4 HCV, đội tuyển còn giành 4 HCB của Nguyễn Tiến Tú (Seni - Tuggal nam), Lương Văn Quê, Lường Thị Vân, Trần Bá Duy và 3 HCĐ của Nguyễn Tiến Tú (Seni - Solo nam), Nguyễn Thị Nga (Seni - Tuggal nữ), Lê Bá Kết.

Với 4 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ, Pencak Silat Thanh Hóa chính thức xếp nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; ngôi nhì và ba toàn đoàn lần lượt thuộc về đoàn CAND và đoàn chủ nhà TP HCM. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển xứ Thanh giành vị trí dẫn đầu ở sân chơi diễn ra 4 năm một lần.

Từ áp lực bảo vệ ngôi đầu đến niềm vui trên bục nhận thưởng, Pencak Silat Thanh Hóa đã khép lại hành trình Đại hội 2026 với tổng cộng 11 huy chương. Hai kỳ Đại hội liên tiếp đứng đầu toàn đoàn là thành quả đáng ghi nhận của các thế hệ VĐV, HLV, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Pencak Silat xứ Thanh ở đấu trường quốc nội.