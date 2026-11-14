Thay đổi từ thượng tầng quản trị

Ngày 5/11, Đại hội đồng cổ đông bất thường PECC3 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cơ cấu quản trị và nhân sự cấp cao. Đáng chú ý, cổ đông thống nhất miễn nhiệm hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn và ông Lạc Thái Phước; đồng thời bầu ông Nguyễn Công Thắng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Những thay đổi này diễn ra sau biến động nhân sự cấp cao hồi tháng 6/2026. Khi cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, ông Lạc Thái Phước và ông Phạm Hoàng Vinh, khi đó lần lượt giữ các chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Sau đó, ông Trần Quốc Điền được giao phụ trách HĐQT, còn ông Trần Lê Minh đảm nhiệm nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc từ ngày 15/6/2026.

PECC3 tái cấu trúc sau biến động nhân sự cấp cao.

Trong bối cảnh đó, việc thay đổi thành viên HĐQT và bổ sung nhân sự điều hành là bước tiếp theo trong quá trình ổn định bộ máy sau những xáo trộn ở cấp lãnh đạo. Không chỉ thay đổi nhân sự, PECC3 còn sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 15. Theo quy định mới, Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp chưa có Tổng giám đốc hoặc người giữ chức danh này không thể thực hiện nhiệm vụ theo các điều kiện được quy định, HĐQT sẽ quyết định cử người được giao quyền Tổng giám đốc hoặc người được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc làm người đại diện theo pháp luật cho đến khi kiện toàn nhân sự.

Điều chỉnh này thay thế cơ chế trước đó, trong đó Chủ tịch HĐQT và người thực hiện quyền Tổng giám đốc có thể cùng là người đại diện theo pháp luật khi công ty chưa bổ nhiệm được Tổng giám đốc. Theo giải trình tại phụ lục sửa đổi Điều lệ, mục tiêu là thống nhất đầu mối đại diện, phân định rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm giữa HĐQT với Ban điều hành.

Một nội dung khác là bổ sung cơ chế chuyển tiếp đối với nhiệm kỳ của từng thành viên HĐQT. Theo đó, khi một thành viên kết thúc nhiệm kỳ, người này tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Quy định nhằm bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của HĐQT, nhất là khi nhiệm kỳ của các thành viên có thể kết thúc ở những thời điểm khác nhau.

Cùng với việc kiện toàn HĐQT và vị trí Tổng giám đốc, PECC3 cũng bổ sung nhân sự cho Ban điều hành. Theo nghị quyết HĐQT ngày 4/11, ông Ngô Kiên Cường, trước đó là Phó giám đốc Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới, được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc từ ngày 1/12/2026, với thời hạn 5 năm. Đây là sự bổ sung nhân sự từ đơn vị chuyên môn vào cấp điều hành, trong bối cảnh lĩnh vực năng lượng đang có nhiều thay đổi về cơ cấu nguồn điện và yêu cầu phát triển các dạng năng lượng mới.

Tái cấu trúc để khôi phục năng lực cạnh tranh

Việc ổn định bộ máy quản trị mới là điều kiện cần. Với PECC3, yêu cầu tiếp theo là khôi phục hoạt động kinh doanh và củng cố năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực tư vấn xây dựng điện.

Báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy doanh thu thuần lũy kế 9 tháng của PECC3 đạt gần 147 tỷ đồng, giảm khoảng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt gần 12 tỷ đồng, gần như đi ngang. Riêng quý III, doanh thu tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 5,6 tỷ đồng.

Theo thông báo thay đổi nhân sự, PECC3 miễn nhiệm hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn và ông Lạc Thái Phước; đồng thời bầu ông Nguyễn Công Thắng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Khoảng cách giữa diễn biến doanh thu và lợi nhuận cho thấy cần nhìn sâu hơn vào chất lượng tăng trưởng, tiến độ thực hiện hợp đồng và khả năng chuyển khối lượng công việc thành doanh thu. Với đặc thù hoạt động tư vấn xây dựng điện, tiến độ triển khai dự án, nghiệm thu và thanh toán có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Do đó, việc phục hồi không chỉ phụ thuộc vào ổn định nhân sự mà còn đòi hỏi doanh nghiệp xử lý các điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động.

Đáng chú ý, những vấn đề được cổ đông nêu tại Đại hội cho thấy áp lực tái cấu trúc không chỉ nằm ở cấp lãnh đạo. Cổ đông Đỗ Văn Cảnh đề nghị EVN xem xét, làm rõ những nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty tư vấn. Đồng thời, cổ đông lưu ý các vấn đề liên quan đến xây dựng trụ sở điều hành, công tác quản lý, chính sách giữ chân người lao động có chuyên môn và cách tính tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Đây là những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với năng lực cạnh tranh của PECC3. Trong lĩnh vực tư vấn điện, chất lượng nguồn nhân lực, kinh nghiệm của đội ngũ kỹ sư và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là những yếu tố tạo nên lợi thế của doanh nghiệp. Nếu không có chính sách phù hợp để giữ chân nhân sự giỏi, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong duy trì chất lượng tư vấn, triển khai dự án và mở rộng thị trường.

Với phạm vi hoạt động bao gồm tư vấn quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, quản lý dự án và giám sát công trình nguồn điện, lưới điện, PECC3 có nền tảng chuyên môn để tham gia nhiều phân khúc của hệ thống năng lượng. Điều lệ sửa đổi tiếp tục ghi nhận phạm vi tư vấn đối với các nguồn điện truyền thống, năng lượng tái tạo và những dạng năng lượng mới. Tuy nhiên, khả năng khai thác cơ hội thị trường sẽ phụ thuộc vào năng lực tổ chức, nguồn lực tài chính, chất lượng nhân sự và hiệu quả quản trị.

Có thể thấy, quá trình tái cấu trúc tại PECC3 hiện tập trung trước hết vào việc sắp xếp lại bộ máy quản trị, điều hành và hoàn thiện cơ chế phân định trách nhiệm. Đây là bước đi cần thiết sau biến động nhân sự cấp cao. Nhưng để tạo chuyển biến thực chất, doanh nghiệp cần tiếp tục giải quyết những vấn đề nội tại về hiệu quả kinh doanh, nguồn việc, nhân lực và vốn đầu tư.