Pebsteel sau 32 năm: Từ vị thế tiên phong đến khát vọng thiết lập chuẩn mực ngành nhà thép

Sau 32 năm phát triển, thách thức của Pebsteel không còn đơn thuần là mở rộng quy mô hay thị trường. Khi ngành xây dựng công nghiệp bước vào giai đoạn cạnh tranh dựa trên công nghệ, hiệu quả đầu tư và các tiêu chí phát triển bền vững, doanh nghiệp đang từng bước định hình lại lợi thế của mình. Với hai nhà đồng sáng lập Sami Kteily và Adib Kouteili, đây là bước tiếp nối của tinh thần tiên phong đã đặt nền móng cho Pebsteel từ năm 1994.

Khi lợi thế tiên phong phải liên tục được tái tạo

Năm 1994, khi nhà thép tiền chế còn là giải pháp xây dựng tương đối mới tại Việt Nam, hai doanh nhân Sami Kteily và Adib Kouteili đã nhìn thấy cơ hội từ nhu cầu phát triển hạ tầng công nghiệp của một nền kinh tế đang mở cửa.

Ba thập kỷ sau, thị trường đã thay đổi đáng kể. Nhà thép tiền chế được ứng dụng rộng rãi trong các công trình sản xuất, logistics và thương mại. Sự phát triển của các nhà cung cấp cũng khiến giá thành và năng lực sản xuất không còn là những yếu tố duy nhất tạo nên khác biệt.

Đối với Pebsteel, doanh nghiệp đã thực hiện hơn 6.000 công trình tại trên 50 quốc gia, bài toán chiến lược hiện nay là làm thế nào để chuyển hóa kinh nghiệm và quy mô thành lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Theo ông Sami Kteily, Chủ tịch Hội đồng thành viên Pebsteel, để duy trì vị thế cạnh tranh, doanh nghiệp cần liên tục nhìn nhận lại những lợi thế đã tạo nên thành công trong quá khứ, đồng thời chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường.

“Không có lợi thế nào tồn tại mãi mãi. Những yếu tố giúp chúng tôi thành công cách đây 20 hay 30 năm chưa chắc đủ để cạnh tranh trong 10 năm tới. Điều quan trọng là tiếp tục đầu tư vào những năng lực mà thị trường sẽ cần,” ông Sami cho biết.

Hai nhà đồng sáng lập Pebsteel, ông Sami Kteily và ông Adib Kouteili, tiếp tục đồng hành trong định hướng phát triển và nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tư duy này cũng đặt ra cách tiếp cận mới đối với tăng trưởng. Thay vì chỉ tập trung gia tăng công suất, doanh nghiệp cần cân nhắc hiệu quả sử dụng vốn, năng suất, chất lượng và khả năng đáp ứng những phân khúc khách hàng có yêu cầu cao.

Hiện Pebsteel vận hành sáu nhà máy tại Việt Nam, với tổng công suất hơn 100.000 tấn mỗi năm. Tuy nhiên, theo định hướng của doanh nghiệp, quy mô sản xuất phải đi cùng với hiệu quả vận hành và năng lực quản trị để bảo đảm tăng trưởng dài hạn.

Công nghệ và hiệu quả đầu tư: Những thước đo cạnh tranh mới

Trong ngành nhà thép, nơi chất lượng phụ thuộc trực tiếp vào độ chính xác trong gia công và khả năng kiểm soát quy trình, tự động hóa đang trở thành một yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Pebsteel đã đầu tư các dây chuyền sản xuất tự động, trong đó có hệ thống hàn tự động nhằm nâng cao hiệu suất và tính ổn định trong quá trình gia công. Các công nghệ như robot hàn, số hóa quy trình và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng mở ra những hướng phát triển mới trong việc tối ưu thiết kế, lập kế hoạch sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Tuy nhiên, giá trị của công nghệ không nằm ở mức độ hiện đại của thiết bị, mà ở hiệu quả thực tế mà công nghệ mang lại. Theo ông Adib Kouteili, đồng sáng lập của Pebsteel, đầu tư công nghệ cần gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng và năng lực phục vụ khách hàng.

“Tự động hóa không chỉ nhằm tăng sản lượng. Điều chúng tôi quan tâm là khả năng duy trì chất lượng ổn định, giảm sai sót và nâng cao hiệu suất. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp doanh nghiệp phục vụ khách hàng tốt hơn”, ông Adib nhận định.

Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong gia công kết cấu thép là một trong những giải pháp giúp Pebsteel nâng cao độ chính xác, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Sự thay đổi không chỉ diễn ra tại nhà máy, mà còn thể hiện trong cách các chủ đầu tư đánh giá hiệu quả công trình. Bên cạnh chi phí xây dựng và tiến độ bàn giao, các yếu tố như khả năng tối ưu không gian, hiệu quả vận hành, chi phí bảo trì và khả năng mở rộng trong tương lai ngày càng được chú trọng.

Theo ông Adib Kouteili, xây dựng nhà máy không đơn thuần là một dự án xây dựng, mà còn là khoản đầu tư dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thập kỷ, Pebsteel đã đồng hành cùng nhiều khách hàng trong việc quy hoạch và phát triển các công trình nhà xưởng, hướng đến giá trị sử dụng bền vững, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm thiểu chi phí bảo trì trong dài hạn.

Một công trình được thiết kế hợp lý và thi công đúng tiêu chuẩn không chỉ tạo nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp mà còn góp phần hạn chế chi phí sửa chữa phát sinh và nguy cơ gián đoạn sản xuất do các vấn đề liên quan đến công trình.

Phát triển bền vững từ chính hoạt động sản xuất

Bên cạnh chuyển đổi công nghệ, các tiêu chí môi trường và phát triển bền vững đang ngày càng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đối tác của các tập đoàn quốc tế. Đối với nhiều chủ đầu tư công nghiệp, việc đánh giá nhà cung cấp không chỉ dừng ở năng lực kỹ thuật, giá thành và tiến độ, mà còn mở rộng sang hiệu quả sử dụng tài nguyên, quản lý môi trường và khả năng đáp ứng các yêu cầu ESG.

Trong bối cảnh đó, nhà máy Pebsteel tại Khu công nghiệp Đông Xuyên đạt chứng nhận LEED Gold theo hệ thống LEED v4.1 Operations & Maintenance (O+M) của Hội đồng công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC) là một dấu mốc trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Chứng nhận ghi nhận những nỗ lực trong quản lý và vận hành công trình theo các tiêu chí môi trường, từ hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên nước đến chất lượng môi trường bên trong.

Theo ông Sami Kteily, phát triển bền vững không nên chỉ dừng lại ở những giải pháp cung cấp cho khách hàng, mà cần được thể hiện trong chính hoạt động vận hành của doanh nghiệp. “Chúng tôi cho rằng phát triển bền vững phải bắt đầu từ cách doanh nghiệp vận hành. Không thể chỉ nói về những công trình xanh mà không xem xét hiệu quả sử dụng tài nguyên và tác động môi trường tại các cơ sở sản xuất của mình”, ông Sami chia sẻ.

Với Pebsteel, việc đầu tư vào công nghệ, tối ưu sử dụng vật liệu và nâng cao hiệu quả vận hành không chỉ nhằm đáp ứng kỳ vọng về môi trường, mà còn góp phần cải thiện năng suất và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Từ vị thế tiên phong đến khát vọng thiết lập chuẩn mực

Ngành xây dựng kết cấu thép đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, với sự phát triển của tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, các yêu cầu về phát triển bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc vật liệu.

Đối với Pebsteel, thích ứng với những thay đổi này không chỉ là câu chuyện đầu tư công nghệ, mà còn là quá trình xây dựng năng lực tổ chức, phát triển con người và củng cố những tiêu chuẩn vận hành để sẵn sàng cho chặng đường tiếp theo.

Theo ông Sami Kteily, công nghệ và máy móc có thể giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất, đẩy nhanh tiến độ và cải thiện hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, những yếu tố này không thể tự mình bảo đảm thành công trong dài hạn. Sức mạnh thực sự của một tổ chức nằm ở đội ngũ con người, hệ thống quản trị và những tiêu chuẩn được duy trì nhất quán trong từng hoạt động.

Máy móc có thể được nâng cấp, nhà máy có thể được mở rộng, nhưng xây dựng một đội ngũ vững mạnh, phát triển năng lực quản trị và duy trì chất lượng đồng nhất là quá trình đòi hỏi sự đầu tư và cam kết lâu dài. Đây cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp không chỉ phát triển về quy mô, mà còn nâng cao khả năng thích ứng, duy trì chất lượng và tạo dựng niềm tin với khách hàng qua nhiều thế hệ.

Hành trình 32 năm của Pebsteel được xây dựng trên nền tảng con người, năng lực kỹ thuật và cam kết chất lượng, tiếp nối tinh thần tiên phong và khát vọng không ngừng nâng cao chuẩn mực ngành nhà thép.

Nhìn lại hành trình từ năm 1994, Pebsteel đã phát triển từ một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nhà thép tiền chế tại Việt Nam thành doanh nghiệp có hoạt động tại nhiều thị trường quốc tế.

Trong suốt hành trình đó, kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật và cam kết chất lượng từng bước trở thành những giá trị cốt lõi định hình thương hiệu. Đánh dấu cột mốc 32 năm, Pebsteel lựa chọn thông điệp “The Pioneer. The Original. The Standard.”, phản ánh ba giá trị xuyên suốt: tinh thần tiên phong, những nguyên tắc nền tảng được gìn giữ từ ngày đầu thành lập và cam kết không ngừng nâng cao các tiêu chuẩn trong hoạt động.

Với Pebsteel, tiên phong không chỉ được xác định bằng việc đi trước, mà còn bằng khả năng tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng và tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng. Nếu 32 năm đầu tiên là hành trình đặt nền móng, mở rộng năng lực và khẳng định vị thế, thì chặng đường tiếp theo sẽ tập trung vào đổi mới công nghệ, phát triển con người, nâng cao hiệu quả vận hành và theo đuổi những tiêu chuẩn ngày càng cao.

Sau 32 năm, tinh thần tiên phong vẫn là động lực dẫn dắt Pebsteel. Không chỉ để tiếp tục phát triển, mà còn để nâng tầm các chuẩn mực chất lượng, kiến tạo giá trị bền vững và tiếp tục xứng đáng với niềm tin của khách hàng trên khắp các thị trường.

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