PEAK Instruments: Giải bài toán vận hành phòng thí nghiệm từ công nghệ đến giải pháp thực tiễn

Analytica China 2026 diễn ra từ ngày 16–18/11.

Công nghệ hướng đến yêu cầu vận hành thực tế

Diễn ra từ ngày 16–18/11/2026 tại Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Analytica China là triển lãm quốc tế lần thứ 13 về công nghệ phòng thí nghiệm, phân tích, công nghệ sinh học và chẩn đoán. Sự kiện quy tụ hơn 1.100 đơn vị trưng bày từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên diện tích gần 85.000 m², giới thiệu những công nghệ và giải pháp mới trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu.

Tại triển lãm, hãng thiết bị PEAK Instruments mang đến nhiều sản phẩm như: quang phổ UV-Vis, quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), thiết bị sắc ký, máy đo các chỉ tiêu hóa lý và cân phân tích, phục vụ đa dạng nhu cầu kiểm nghiệm và nghiên cứu.

Theo đại diện PEAK Instruments, điều quan trọng là thiết bị phải đáp ứng đúng mục đích phân tích, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện vận hành của từng phòng thí nghiệm. Chọn đúng giải pháp ngay từ đầu sẽ giúp tối ưu hiệu quả sử dụng và hạn chế chi phí đầu tư dàn trải.

Trước đó, tại Analytica Hanoi 2026, đại diện PEAK Instruments nhận định, khách hàng Việt Nam ngày càng quan tâm đến khả năng vận hành, mức độ làm chủ thiết bị của nhân sự và chi phí sử dụng dài hạn, bên cạnh cấu hình và giá mua.

Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhà sản xuất: công nghệ không chỉ đáp ứng thông số kỹ thuật mà còn phải phù hợp với thực tế sử dụng. PEAK Instruments đã có nhiều năm hiện diện tại thị trường Việt Nam và tiếp tục cập nhật sản phẩm theo nhu cầu của các phòng thí nghiệm.

Tư vấn đúng nhu cầu: Yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư

Mỗi phòng thí nghiệm có quy trình, hạ tầng và yêu cầu phân tích riêng, do đó việc lựa chọn thiết bị, cấu hình không thể áp dụng theo một khuôn mẫu chung.

Là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, hóa chất và giải pháp phòng thí nghiệm, Công ty CP Đầu tư phát triển TM&DV Thùy Anh tham dự Analytica China 2026 nhằm tìm hiểu công nghệ mới, kết nối với các nhà sản xuất quốc tế và cập nhật danh mục sản phẩm. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp trực tiếp trao đổi với các đối tác, đánh giá khả năng ứng dụng của thiết bị trước khi tư vấn cho khách hàng trong nước.

Đại diện Công ty Thùy Anh trao đổi với ông Frank Feng, CEO PEAK Instruments, về công nghệ và nhu cầu sử dụng thiết bị tại Việt Nam.

Trong quá trình tư vấn, Công ty Thùy Anh chú trọng khảo sát nhu cầu thực tế của từng khách hàng, từ mục đích phân tích, những vướng mắc trong quy trình đến yêu cầu về độ chính xác và điều kiện vận hành. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đề xuất thiết bị và cấu hình phù hợp, tránh tình trạng đầu tư vượt nhu cầu hoặc lựa chọn thiết bị không đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Ngoài việc cung cấp sản phẩm, Công ty Thùy Anh còn chú trọng tư vấn cấu hình, lắp đặt, hướng dẫn vận hành, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng để khách hàng khai thác thiết bị hiệu quả.

Đại diện PEAK Instruments và Thùy Anh tại Analytica China 2026.

Tại Analytica China 2026, PEAK Instruments và Thùy Anh tiếp tục trao đổi về sản phẩm, nhu cầu sử dụng và định hướng phát triển tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của nhà sản xuất và kinh nghiệm tư vấn, triển khai của đơn vị am hiểu thị trường giúp đưa ra những lựa chọn phù hợp hơn với điều kiện thực tế, đồng thời bảo đảm khách hàng được hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

Đây cũng là hướng tiếp cận cần thiết khi thị trường ngày càng coi trọng hiệu quả khai thác thay vì chỉ tập trung vào đầu tư thiết bị.