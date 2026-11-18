Khu vực lõi Trung tâm tài chính quốc tế ở bán đảo Thủ Thiêm, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 18/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn có buổi làm việc với ông Hab. Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) cùng đoàn công tác. Tham dự buổi tiếp có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đánh giá cao vai trò, uy tín và những đóng góp quan trọng của PCA trong việc thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế; đồng thời, vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và PCA ngày càng phát triển tích cực, đặc biệt kể từ khi Văn phòng đại diện PCA tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động vào năm 2022.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đánh giá cao những hoạt động hợp tác thiết thực của PCA với Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong việc tổ chức các hội thảo, chương trình trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực về pháp luật quốc tế, trọng tài quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư.

Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, Việt Nam luôn coi trọng việc xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và Việt Nam tham gia nhiều điều ước quốc tế về đầu tư, yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp càng trở nên quan trọng.

Trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính và PCA, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đánh giá cao thiện chí của PCA trong việc tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nâng cao năng lực thông qua tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề, trao đổi chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phòng ngừa, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư quốc tế, qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính và PCA ngày càng phát triển thiết thực, hiệu quả.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn khẳng định, Bộ Tài chính luôn coi trọng quan hệ hợp tác với PCA và sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho PCA triển khai các hoạt động tại Việt Nam, qua đó, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và PCA trong thời gian tới.

Tổng Thư ký PCA Hab. Marcin Czepelak trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Tài chính dành cho Văn phòng PCA tại Hà Nội thời gian qua, đặc biệt là việc phối hợp tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề về phương thức đầu tư đối tác công tư (PPP) cũng như trong việc tháo gỡ, hoàn tất các thủ tục phục vụ hoạt động ký gửi tài chính trọng tài tại Ngân hàng Vietcombank; đồng thời, mong muốn Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ kết nối đầu mối làm việc giữa Tân Trưởng đại diện PCA với lãnh đạo Vietcombank để duy trì sự phối hợp thông suốt trong tương lai.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Hab. Marcin Czepelak giới thiệu ông Adam Jankowski đảm nhiệm cương vị Trưởng Đại diện mới của PCA tại Việt Nam kiêm Trưởng Văn phòng PCA tại Hà Nội.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn chúc ông Adam Jankowski trên cương vị công tác mới của PCA tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa PCA với các cơ quan Việt Nam; trong đó, có Bộ Tài chính trong thời gian tới./.