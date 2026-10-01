PC1 muốn thoái toàn bộ vốn tại một công ty liên kết sau hơn một năm đầu tư

CTCP Tập đoàn PC1 (mã: PC1) vừa công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty liên kết.

Theo đó, HĐQT PC1 đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-PC1-HĐQT ngày 29/9/2026 về việc chuyển nhượng toàn bộ 1,2 triệu cổ phần tại CTCP Tân Thanh, tương đương 40% vốn điều lệ doanh nghiệp này.

Nghị quyết được Chủ tịch HĐQT Trịnh Khánh Linh ký ngày 30/9. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và quý IV/2026.

HĐQT PC1 giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai phương án, bao gồm đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán cổ phần, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và quyết định những vấn đề liên quan trong quá trình chuyển nhượng theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Động thái thoái vốn diễn ra hơn một năm sau khi PC1 đầu tư vào Tân Thanh. Cụ thể, từ tháng 4/2025, PC1 nhận chuyển nhượng 1,2 triệu cổ phần Tân Thanh, tương đương 40% vốn điều lệ. Khoản đầu tư được hoàn tất với giá trị 16,5 tỷ đồng, qua đó đưa Tân Thanh trở thành công ty liên kết của PC1.

Sau hơn một năm, PC1 hiện lên kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đang nắm giữ tại doanh nghiệp này. Công ty chưa công bố giá chuyển nhượng dự kiến trong nghị quyết.

Trong nửa đầu năm 2026, PC1 ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng về lợi nhuận dù doanh thu giảm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PC1 đạt hơn 4.206 tỷ đồng, giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt gần 477,6 tỷ đồng, tăng 54%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ lĩnh vực bất động sản dân dụng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ dự án Tháp Vàng. Bên cạnh đó, các công ty con thực hiện phân phối cổ tức, lợi nhuận cao hơn cùng kỳ. Biến động lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá trong kỳ cũng có tác động tích cực đến lợi nhuận của PC1.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PC1 đạt gần 24.846 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức hơn 15.719 tỷ đồng, cũng tăng nhẹ so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PC1 hiện giao dịch quanh mức 20.750 đồng/cp. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp vào khoảng 8.534 tỷ đồng.