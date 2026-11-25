Theo Quyết định ngày 23/11, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố dưới 15 ngày so với quy định đối với Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được chỉnh sửa, thông qua tại đại hội.

Bên cạnh đó, PC1 còn chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-PC1-HĐQT ngày 13/10/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2026.

Trước đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết xử phạt CTCP Phát triển tổng hợp Hưng Thịnh Phát 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo quyết định, doanh nghiệp chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu liên quan đến tình hình tài chính và việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu.

Các tài liệu này gồm báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024; báo cáo tình hình tài chính năm 2024; báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024 và báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024.

Trong năm 2025, Hưng Thịnh Phát tiếp tục chậm công bố báo cáo tình hình tài chính bán niên, báo cáo tình hình tài chính năm và báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán. Báo cáo tài chính được soát xét bán niên năm 2026 cũng nằm trong danh sách tài liệu công bố chậm.

Khác với hai doanh nghiệp trên, Công ty TNHH Chứng khoán Maybank bị xử phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cụ thể, hồ sơ nhận biết khách hàng của một số khách hàng tổ chức không có thông tin về kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.

Bên cạnh đó, tài liệu pháp lý của người đại diện theo pháp luật của một khách hàng tổ chức đã hết thời hạn hiệu lực nhưng công ty không thu thập, cập nhật và xác minh lại thông tin theo quy định.