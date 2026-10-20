PC1 dự kiến phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

Theo thông báo ngày 19/10, PC1 dự kiến phát hành 61,69 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 5/11/2026.

Với số lượng dự kiến phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu và tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 616,9 tỷ đồng, vốn điều lệ của PC1 dự kiến tăng thêm tương ứng sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Theo phương án công bố, số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân, nếu có, sẽ bị hủy bỏ.

Tại thời điểm công bố phương án, PC1 có 411,29 triệu cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành, không có cổ phiếu quỹ. Vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức hơn 4.112 tỷ đồng.

Ở một diễn biến liên quan, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) và đơn vị thành viên là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) vừa thông báo mua thêm cổ phiếu của CTCP Tập đoàn PC1.

Cụ thể, ngày 30/9, CII Invest mua thêm 500.000 cổ phiếu PC1, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 33 triệu đơn vị, tương đương 8,08% vốn PC1. Cùng ngày, CII mua thêm 800.000 cổ phiếu PC1, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,94% lên 6,13%, tương đương 25,2 triệu cổ phiếu.

Về bức tranh tài chính, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, PC1 ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.206 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 477,6 tỷ đồng, tăng 54%.

Theo giải trình của PC1, lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do lĩnh vực bất động sản dân dụng ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án Tháp Vàng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

Bên cạnh đó, các công ty con thực hiện phân phối cổ tức, lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ và biến động lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá trong kỳ có tác động tích cực đến lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PC1 tăng nhẹ lên mức gần 24.846 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 36,5% tổng tài sản với hơn 9.078,3 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 1.685 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn gần 2.132,7 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu PC1 ở mức 18.650 đồng, qua đó đưa vốn hoá thị trường đạt 7.670 tỷ đồng.