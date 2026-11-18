Mở rộng kênh tiếp cận, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Cùng với cải tiến quy trình, PC Quảng Trị chú trọng hướng dẫn khách hàng tiếp cận các kênh chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC). Hiện nay, khách hàng sử dụng điện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên có thể liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng qua tổng đài 1558 hoặc 19001909; website https://cskh.cpc.vn; ứng dụng EVN CSKH hoặc EVNCPC CSKH; email cskh@cpc.vn và fanpage Facebook Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung.

Đặc biệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành triển khai 12 dịch vụ điện trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, bổ sung một kênh giao dịch trực tuyến trên nền tảng số quen thuộc. Việc tích hợp các dịch vụ điện trên VNeID góp phần đơn giản hóa quy trình, giảm bớt thủ tục trực tiếp và giúp khách hàng thuận tiện hơn khi thực hiện các giao dịch với ngành điện.

Ông Trần Xuân Công, Phó Giám đốc PC Quảng Trị cho biết: “Công ty xác định việc mở rộng các kênh tiếp cận và nâng cao trải nghiệm khách hàng là một trong những nội dung quan trọng của đổi mới công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng các kênh chăm sóc khách hàng của ngành điện, nhất là các nền tảng số, để việc tra cứu thông tin, gửi yêu cầu và tiếp nhận hỗ trợ ngày càng thuận tiện. Cùng với đó, Công ty chú trọng nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong quá trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, bảo đảm thông tin đến khách hàng kịp thời, rõ ràng và minh bạch”.

PC Quảng Trị hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Theo thống kê của Công ty, đến ngày 5/10/2026, có 433.860 khách hàng đăng ký nhận thông báo của ngành điện qua các kênh miễn phí, chiếm 81,6% tổng số khách hàng. Trong đó, ứng dụng chăm sóc khách hàng và thư điện tử là những kênh được sử dụng chủ yếu. Công ty tiếp tục vận động khách hàng đăng ký nhận thông báo qua các hình thức này nhằm tăng khả năng tiếp cận thông tin về chỉ số công tơ, tiền điện, lịch ngừng cung cấp điện và các thông tin liên quan.

Chủ động triển khai quy định mới về giá điện và khung giờ sử dụng điện

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng phục vụ, PC Quảng Trị cũng chú trọng công tác thông tin, hướng dẫn khách hàng trước những thay đổi trong cơ chế giá điện. Theo Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026 của Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm được điều chỉnh. Theo đó, giờ cao điểm áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng 17 giờ 30 đến 22 giờ 30; Chủ nhật không có giờ cao điểm. Giờ bình thường từ 6 giờ đến 17 giờ 30 và từ 22 giờ 30 đến 24 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy; riêng Chủ nhật áp dụng từ 6 giờ đến 24 giờ. Giờ thấp điểm được áp dụng hằng ngày từ 0 giờ đến 6 giờ.

Trước yêu cầu triển khai khung giờ mới trong công tác mua bán điện, PC Quảng Trị đã chủ động rà soát hệ thống đo đếm, các công tơ điện tử nhiều biểu giá, chuẩn bị phương án kỹ thuật và nhân lực để thực hiện cấu hình, cập nhật hệ thống khi có hướng dẫn triển khai chính thức. Công ty đồng thời tăng cường thông tin đến các khách hàng sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là những khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ lớn, để chủ động tìm hiểu và xây dựng phương án sử dụng điện phù hợp.

Việc điều chỉnh thời gian sử dụng điện theo các khung giờ mới không chỉ liên quan đến cách tính tiền điện đối với nhóm khách hàng áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng mà còn góp phần khuyến khích dịch chuyển phụ tải, sử dụng điện hợp lý, giảm áp lực cho hệ thống trong những thời điểm nhu cầu cao.

Với việc tiếp tục cải tiến quy trình, mở rộng các kênh giao tiếp và chủ động cập nhật các chính sách mới, PC Quảng Trị hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, góp phần xây dựng hình ảnh ngành điện chuyên nghiệp, minh bạch và gần gũi với người sử dụng điện.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, PC Quảng Trị không chỉ chú trọng bảo đảm cung ứng điện mà còn tập trung đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Các quy trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp điện và dịch vụ điện được thực hiện theo hướng đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian xử lý, tăng cường giao dịch trực tuyến. Đến hết quý 3, Công ty đã cấp điện mới cho 11.352 khách hàng, với thời gian giải quyết trung bình 2,31 ngày. Đối với các công trình điện, thời gian tiếp cận điện năng bình quân là 1,4 ngày/công trình; không có trường hợp cấp điện mới quá thời gian quy định. Đây là kết quả từ việc tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, kiểm soát tiến độ xử lý hồ sơ và tạo điều kiện để khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến dịch vụ điện nhanh chóng hơn. Công tác thu tiền điện và thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được duy trì hiệu quả. Tỷ lệ thu tiền điện toàn Công ty đạt 100%, cả 17/17 đơn vị trực thuộc đều hoàn thành chỉ tiêu. Tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 100% trên tổng số khách hàng thu được, góp phần giảm các giao dịch trực tiếp, tiết kiệm thời gian và nâng cao tính thuận tiện cho người sử dụng điện.