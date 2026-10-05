PC Quảng Trị đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hưởng ứng kỷ niệm 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/2001 - 04/10/2026), Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, kiểm tra và củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ tại nơi làm việc và các công trình điện.

PC Quảng Trị tăng cường tuyên truyền PCCC và an toàn điện đến người dân.

Xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng, PC Quảng Trị chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày toàn dân PCCC và CNCH 04/10; phổ biến các quy định pháp luật, kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn đến cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Công ty. Các nội dung tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, giúp người lao động nâng cao nhận thức, chủ động nhận diện nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Ông Vũ Thanh Phong, Phó Giám đốc Công ty cho biết: “Cùng với công tác tuyên truyền, PC Quảng Trị chú trọng kiện toàn lực lượng tại chỗ thông qua việc thành lập lại Đội PCCC và CNCH cơ sở, nhằm củng cố khả năng ứng phó ban đầu khi xảy ra sự cố. Việc kiện toàn lực lượng góp phần nâng cao tính chủ động trong tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng người lao động, tài sản của đơn vị và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp điện.”

Công an tỉnh kiểm tra hệ thống PCCC tại trụ sở PC Quảng Trị.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về PCCC tiếp tục được duy trì thường xuyên. Từ đầu năm đến ngày 30/9/2026, Công an PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện 15 lượt kiểm tra tại các cơ sở thuộc Công ty, gồm 10 lượt tại nhà làm việc, 4 lượt tại các trạm biến áp (TBA) 110kV và 1 lượt tại kho vật tư Công ty.

Bên cạnh đó, PC Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc duy trì chế độ tự kiểm tra định kỳ hằng tháng theo quy định. Tính đến ngày 30/9/2026, toàn Công ty đã thực hiện 494 lượt tự kiểm tra, trong đó có 251 lượt tại nhà làm việc, 229 lượt tại các TBA 110kV và 14 lượt tại kho vật tư Công ty. Hoạt động kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về an toàn PCCC, tình trạng trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn tại từng địa điểm, qua đó kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ.

Ngoài ra, các Điện lực cũng chú trọng tuyên truyền an toàn điện đến từng nhóm đối tượng, tập trungcác địa điểm có nguy cơ cháy nổ cao như: chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng, karaoke, nhà trọ, giúp người dân sử dụng điện an toàn hơn.. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC và CNCH 04/10, PC Quảng Trị tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố, góp phần bảo vệ con người, tài sản, giữ vững hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.