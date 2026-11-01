PC Quảng Ngãi đẩy mạnh ứng dụng số, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng

Chủ động sử dụng dịch vụ điện trên nền tảng số

Thay vì phải trực tiếp đến điểm giao dịch hoặc liên hệ nhân viên ngành điện để giải quyết từng yêu cầu, khách hàng hiện có thể tiếp cận nhiều tiện ích thông qua ứng dụng EVN CSKH dùng chung toàn quốc.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ điện trên nền tảng số.

Tại Điện lực Tư Nghĩa, công tác hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng được triển khai gắn với quá trình giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán điện. Qua đó, khách hàng từng bước làm quen với các phương thức giao dịch điện tử, chủ động hơn trong việc quản lý thông tin và theo dõi tình hình sử dụng điện của gia đình.

Trong quá trình hỗ trợ ông Cao Văn Minh, ở thôn Tân Lập, xã Tư Nghĩa, chị Trần Thị Ái Nhung, nhân viên Điện lực Tư Nghĩa, đã hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng, tra cứu mã khách hàng, theo dõi sản lượng điện tiêu thụ và tìm hiểu các chức năng liên quan đến thông tin hợp đồng điện.

Theo ông Minh, sự hướng dẫn tận tình của nhân viên ngành điện giúp ông dễ dàng tiếp cận ứng dụng và sử dụng các tiện ích trên điện thoại. Việc tra cứu thông tin, theo dõi chỉ số điện và thanh toán tiền điện trở nên thuận tiện hơn, hạn chế nhu cầu đi lại trực tiếp đến Điện lực.

Một trong những tiện ích được khách hàng quan tâm là khả năng theo dõi sản lượng điện tiêu thụ theo ngày. Thông qua dữ liệu hiển thị trên ứng dụng, khách hàng có thể chủ động kiểm soát mức sử dụng điện, kịp thời nhận biết những biến động bất thường để điều chỉnh thói quen sử dụng hoặc phản hồi với ngành điện khi cần hỗ trợ.

Anh Tô Văn Tính, ở tổ dân phố 04, xã Tư Nghĩa, cho biết việc cài đặt ứng dụng khi thực hiện ký hợp đồng điện mới giúp anh thuận tiện hơn trong tra cứu thông tin, theo dõi chỉ số điện và thanh toán tiền điện hằng ngày.

Nhiều tiện ích, tăng tính chủ động cho khách hàng

Ứng dụng EVN CSKH dùng chung toàn quốc được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng công ty Điện lực đưa vào vận hành từ giữa tháng 6/2026. Điểm nổi bật của ứng dụng là cho phép khách hàng liên kết, quản lý đồng thời nhiều hợp đồng mua bán điện tại các Công ty Điện lực thuộc EVN trến toàn quốc.

Bên cạnh việc tra cứu hóa đơn, lịch sử thanh toán và theo dõi điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng, ứng dụng còn hỗ trợ khách hàng thiết lập ngưỡng cảnh báo mức tiêu thụ theo sản lượng điện (kWh) hoặc tỷ lệ tăng (%). Tính năng này giúp người sử dụng sớm nhận biết mức tiêu thụ tăng cao, từ đó chủ động kiểm tra thiết bị điện, điều chỉnh nhu cầu sử dụng và thực hành tiết kiệm điện hiệu quả hơn.

Ngoài ra, khách hàng có thể gửi yêu cầu báo cáo sự cố điện, phản hồi thông tin, tiếp nhận thông báo và khuyến nghị từ ngành điện, cũng như cập nhật các cảnh báo liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Việc tích hợp nhiều chức năng trên cùng một nền tảng góp phần đơn giản hóa quá trình tiếp cận dịch vụ, nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng tương tác giữa khách hàng với đơn vị cung cấp điện.

Theo chị Trần Thị Ái Nhung, khả năng theo dõi sản lượng điện hằng ngày là một trong những tiện ích được khách hàng quan tâm. Khi phát hiện sản lượng tiêu thụ tăng đột biến, khách hàng có thể chủ động phản hồi để ngành điện tiếp nhận thông tin, kiểm tra và hỗ trợ xử lý theo yêu cầu thực tế.

Đa dạng kênh tiếp nhận, nâng cao chất lượng phục vụ

Cùng với việc phát triển ứng dụng chăm sóc khách hàng, ngành điện tiếp tục đổi mới phương thức tiếp nhận và xử lý yêu cầu theo hướng nhanh chóng, thuận tiện, lấy khách hàng làm trung tâm.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên, nhân viên Điện lực thành phố Quảng Ngãi, trước đây khách hàng thường gọi điện hoặc đến trực tiếp quầy giao dịch để phản ánh, yêu cầu hỗ trợ dịch vụ điện. Với ứng dụng chăm sóc khách hàng, người dân có thể gửi yêu cầu trực tuyến vào bất cứ thời điểm nào, kể cả khi đang làm việc hoặc nghỉ ngơi.

Nền tảng ứng dụng hỗ trợ khách hàng của EVN.

Thông tin từ khách hàng được Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung tiếp nhận và chuyển đến Điện lực liên quan để triển khai xử lý. Theo chia sẻ của nhân viên ngành điện, thông tin yêu cầu có thể được chuyển đến đơn vị trong khoảng 3 phút, giúp rút ngắn khâu tiếp nhận và tạo điều kiện để Điện lực sớm triển khai các bước xử lý tiếp theo.

Việc mở rộng các kênh giao dịch số không chỉ giảm thời gian đi lại, chờ đợi cho khách hàng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi tiến độ và phối hợp giải quyết yêu cầu dịch vụ điện.

Bên cạnh ứng dụng EVN CSKH dùng chung toàn quốc, ngành điện còn triển khai kênh tư vấn, giải đáp thắc mắc về sử dụng điện qua tổng đài 1558, tạo thêm lựa chọn để khách hàng liên hệ khi cần hỗ trợ.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng các nền tảng số sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ của PC Quảng Ngãi. Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, Công ty hướng đến xây dựng phương thức phục vụ ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch; qua đó nâng cao sự hài lòng và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với ngành điện.