PC Quảng Ngãi đẩy mạnh ứng dụng số, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng

Thuận tiện giao dịch, chủ động quản lý điện năng

Thay vì phải đến trực tiếp điểm giao dịch hoặc liên hệ nhân viên ngành điện để giải quyết các yêu cầu, khách hàng hiện có thể tiếp cận nhiều dịch vụ thông qua ứng dụng EVN CSKH dùng chung toàn quốc. Với những tiện ích được tích hợp, người sử dụng có thể chủ động quản lý thông tin hợp đồng mua bán điện, tra cứu hóa đơn, lịch sử thanh toán và theo dõi tình hình tiêu thụ điện của gia đình.

Điện lực Tư Nghĩa hướng dẫn khách hàng làm quen với phương thức giao dịch điện tử

Tại Điện lực Tư Nghĩa, công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng được triển khai trong quá trình giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán điện. Qua đó, giúp người dân từng bước làm quen với phương thức giao dịch điện tử, thuận tiện hơn trong tiếp cận các dịch vụ của ngành điện.

Trong quá trình hỗ trợ ông Cao Văn Minh, ở thôn Tân Lập, xã Tư Nghĩa, chị Trần Thị Ái Nhung, nhân viên Điện lực Tư Nghĩa, đã trực tiếp hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng, tra cứu mã khách hàng, theo dõi sản lượng điện tiêu thụ và tìm hiểu các chức năng liên quan đến thông tin hợp đồng điện.

Ông Minh cho biết, nhờ được nhân viên ngành điện hướng dẫn cụ thể, ông dễ dàng tiếp cận và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Việc tra cứu thông tin, theo dõi chỉ số điện và thanh toán tiền điện trở nên thuận tiện hơn, không phải mất thời gian đi lại như trước.

Từ giữa tháng 6.2026, EVN CSKH – ứng dụng chăm sóc khách hàng dùng chung toàn quốc – được đưa vào vận hành, mang đến nhiều tiện ích trong tra cứu và sử dụng dịch vụ điện

Cũng được hướng dẫn cài đặt ứng dụng trong quá trình ký hợp đồng điện mới, anh Tô Văn Tính, ở tổ dân phố 04, xã Tư Nghĩa, đánh giá các tiện ích trên nền tảng số giúp khách hàng chủ động hơn trong việc theo dõi chỉ số điện, tra cứu thông tin và thanh toán tiền điện.

Một trong những tính năng được khách hàng quan tâm là khả năng theo dõi sản lượng điện tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng. Thông qua dữ liệu hiển thị, người dân có thể kiểm soát mức sử dụng điện, kịp thời nhận biết những biến động bất thường để kiểm tra thiết bị, điều chỉnh thói quen sử dụng hoặc liên hệ ngành điện khi cần hỗ trợ.

Ứng dụng EVN CSKH dùng chung toàn quốc được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng công ty Điện lực đưa vào vận hành từ giữa tháng 6.2026. Điểm đáng chú ý là ứng dụng cho phép khách hàng liên kết, quản lý đồng thời nhiều hợp đồng mua bán điện tại các Công ty Điện lực thuộc EVN trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh các chức năng tra cứu hóa đơn, lịch sử thanh toán và theo dõi điện năng tiêu thụ, ứng dụng còn hỗ trợ thiết lập ngưỡng cảnh báo mức sử dụng điện theo sản lượng (kWh) hoặc tỷ lệ tăng (%). Qua đó, khách hàng có thể sớm nhận biết tình trạng tiêu thụ điện tăng cao, chủ động kiểm tra hệ thống, thiết bị điện và điều chỉnh nhu cầu sử dụng phù hợp, góp phần thực hành tiết kiệm điện.

Ngoài ra, khách hàng có thể gửi yêu cầu báo cáo sự cố điện, phản ánh thông tin, tiếp nhận thông báo và khuyến nghị từ ngành điện, cũng như cập nhật các cảnh báo liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Việc tích hợp nhiều chức năng trên cùng một nền tảng góp phần đơn giản hóa quá trình giao dịch, tăng tính công khai, minh bạch và khả năng tương tác giữa khách hàng với đơn vị cung cấp điện.

Đa dạng kênh tiếp nhận, nâng cao chất lượng phục vụ

Không chỉ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ, PC Quảng Ngãi còn chú trọng đổi mới phương thức tiếp nhận, xử lý yêu cầu theo hướng nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên, nhân viên Điện lực thành phố Quảng Ngãi, trước đây, khi có nhu cầu phản ánh hoặc yêu cầu hỗ trợ dịch vụ điện, khách hàng thường gọi điện hoặc đến trực tiếp quầy giao dịch. Hiện nay, thông qua ứng dụng EVN CSKH, người dân có thể gửi yêu cầu trực tuyến mà không bị giới hạn bởi thời gian giao dịch tại quầy.

Thông qua ứng dụng EVN CSKH, khách hàng có thể chủ động gửi yêu cầu dịch vụ điện trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc vào thời gian làm việc tại các điểm giao dịch

Thông tin do khách hàng gửi đến được Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung tiếp nhận, sau đó chuyển đến Điện lực liên quan để xử lý. Theo chia sẻ của nhân viên ngành điện, yêu cầu có thể được chuyển đến đơn vị phụ trách trong khoảng 3 phút, góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận và tạo điều kiện để các đơn vị sớm triển khai những bước xử lý tiếp theo.

Cùng với ứng dụng EVN CSKH, ngành điện còn duy trì kênh tư vấn, giải đáp thắc mắc về sử dụng điện qua tổng đài 1558, tạo thêm lựa chọn để khách hàng liên hệ khi cần hỗ trợ. Việc đa dạng hóa các kênh tiếp nhận không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đi lại mà còn nâng cao hiệu quả phối hợp, theo dõi tiến độ giải quyết các yêu cầu dịch vụ.

PC Quảng Ngãi đẩy mạnh hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên nền tảng số

Trong thời gian tới, PC Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, từng bước hình thành thói quen giao dịch điện tử. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, việc ứng dụng công nghệ không chỉ góp phần hiện đại hóa hoạt động kinh doanh điện năng mà còn hướng đến xây dựng phương thức phục vụ chuyên nghiệp, minh bạch, thuận tiện; qua đó nâng cao sự hài lòng và củng cố niềm tin của khách hàng đối với ngành điện.