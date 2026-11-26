Việc tích hợp dịch vụ công ngành Điện trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Hiện nay, 12 dịch vụ công ngành Điện đã được tích hợp trên VNeID, đáp ứng nhiều nhu cầu thiết thực trong quá trình sử dụng điện như: đăng ký cấp điện mới, thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện, thay đổi mục đích sử dụng điện, điều chỉnh công suất, yêu cầu ngừng cấp điện hoặc cấp điện trở lại.

Nhân viên Điện lực thành phố Quảng Ngãi hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ công điện lực trên ứng dụng VneID.

Thông qua ứng dụng VNeID, khách hàng có thể liên kết với dịch vụ điện, lựa chọn thủ tục cần thực hiện và gửi yêu cầu trực tuyến ngay trên điện thoại. Việc sử dụng dữ liệu cá nhân đã được xác thực trên cơ sở dữ liệu quốc gia giúp hạn chế việc kê khai thông tin nhiều lần, giảm các thủ tục giấy tờ và tăng tính chính xác trong quá trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên, nhân viên Điện lực thành phố Quảng Ngãi, cho biết việc tích hợp dịch vụ điện trên VNeID mang lại nhiều thuận tiện cho khách hàng. Thay vì phải trực tiếp đến điểm giao dịch điện lực, khách hàng có thể chủ động thao tác trên ứng dụng, gửi yêu cầu và chờ Điện lực tiếp nhận, giải quyết.

Thực tế triển khai tại Điện lực thành phố Quảng Ngãi cho thấy, nhiều khách hàng đã được hướng dẫn sử dụng nền tảng này để thực hiện các thủ tục liên quan đến dịch vụ điện.

Khách hàng đến giao dịch tại điện lực đều được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công điện lực trên ứng dụng VNeID.

Anh Lê Văn Thanh, ở Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ: “Nhân viên Điện lực hướng dẫn rất tận tình qua dịch vụ VNeID để khai báo và nhận kết quả nhanh chóng. Thực hiện qua dịch vụ này giúp tiết kiệm thời gian, có thể làm tại nhà hoặc bất cứ nơi nào, rất tiện lợi”.

Bên cạnh việc hướng dẫn khách hàng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, PC Quảng Ngãi còn chú trọng hỗ trợ những khách hàng lớn tuổi hoặc chưa thành thạo các thao tác trên thiết bị di động. Nhân viên Điện lực trực tiếp hướng dẫn liên kết ứng dụng, đăng ký tài khoản trực tuyến và các tiện ích chăm sóc khách hàng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ số.

Cùng với đó, ngành Điện tiếp tục khuyến khích khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt thông qua ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng thanh toán trực tuyến. Việc thanh toán bằng mã QR được khách hàng đánh giá nhanh chóng, thuận tiện, góp phần giảm sử dụng tiền mặt và nâng cao hiệu quả giao dịch.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ điện trên VNeID là một trong những giải pháp thiết thực của PC Quảng Ngãi nhằm đổi mới phương thức phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm. Qua đó, Công ty từng bước xây dựng môi trường giao dịch điện tử hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực điện lực.