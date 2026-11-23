Nhân viên Xí nghiệp lưới điện cao thế Lai Châu kiểm tra vận hành TBA 110kV bằng camera nhiệt.

Đa dạng giải pháp cung cấp điện ổn định

Cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân Lai Châu không ngừng tăng. Đặc biệt, sự phát triển của các cơ sở sản xuất, dịch vụ, hoạt động công nghiệp và các dự án thủy điện đòi hỏi hệ thống điện phải được đầu tư đồng bộ, có khả năng đáp ứng phụ tải ngày càng cao.

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2026, công suất phụ tải cực đại trên địa bàn tỉnh Lai Châu tăng 13,03% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng điện thương phẩm đạt gần 248 triệu kWh. Những con số này cho thấy nhu cầu sử dụng điện đang gia tăng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác điều hành, quản lý và đầu tư phát triển lưới điện.

Trước thực tế đó, PC Lai Châu xác định bảo đảm cung ứng điện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Công ty tập trung rà soát hiện trạng lưới điện, đánh giá nhu cầu phụ tải từng khu vực, xây dựng phương án vận hành phù hợp; tăng cường kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý các khiếm khuyết thiết bị, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Hiện Công ty đang quản lý, vận hành gần 444km đường dây 110kV, 4 trạm biến áp 110kV, gần 1.500 trạm biến áp phân phối, hơn 2.465km đường dây trung áp và trên 2.030km đường dây hạ áp, phục vụ trên 122.000 khách hàng.

Với hệ thống lưới điện trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh, công tác kiểm tra, bảo dưỡng được các đơn vị trực thuộc triển khai thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ, công nhân viên.

PC Lai Châu cũng chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành, tăng cường theo dõi tình trạng thiết bị, phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn. Công tác phát quang hành lang tuyến, kiểm tra đường dây, trạm biến áp, đo đếm thông số kỹ thuật và xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn được thực hiện nhằm giảm thiểu sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Trung tâm Điều khiển xa Lai Châu.

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, thiết bị dự phòng; duy trì lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Ông Quách Văn Biên, Phó Giám đốc PC Lai Châu cho biết: “Đơn vị tập trung nâng cao hiệu quả quản lý kỹ thuật, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng, chủ động phòng ngừa và xử lý sự cố. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhà máy thủy điện, đơn vị điều độ và chính quyền địa phương trong vận hành hệ thống điện”.

Cùng với các giải pháp quản lý, vận hành, công tác đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp lưới điện tiếp tục được PC Lai Châu xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cung ứng điện lâu dài. Thời gian qua, Công ty đã tập trung nguồn lực triển khai nhiều công trình đầu tư phát triển lưới điện; đồng thời tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới nâng cao chất lượng điện năng, tăng độ tin cậy cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng.

Các công trình cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp, hạ áp; xây dựng mới, nâng công suất các trạm biến áp phân phối; bổ sung thiết bị đóng cắt và tăng cường liên kết mạch vòng được triển khai đồng bộ, phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần hoàn thiện hạ tầng lưới điện, nâng cao hiệu quả quản lý vận hành và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Không chỉ tập trung bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, Công ty Điện lực Lai Châu còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, lấy sự hài lòng của người sử dụng điện làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng các hình thức giao dịch điện tử, tạo thuận lợi để khách hàng tiếp cận các dịch vụ như đăng ký cấp điện, tra cứu chỉ số công tơ, theo dõi hóa đơn, thanh toán tiền điện và tiếp nhận thông tin về tình hình cung cấp điện.

Đối với các khách hàng sản xuất, kinh doanh, Công ty tăng cường trao đổi thông tin về kế hoạch cung cấp điện, tư vấn sử dụng điện hợp lý, khuyến khích điều chỉnh thời gian sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ phù hợp.

Công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cũng được triển khai bằng nhiều hình thức, hướng tới từng nhóm đối tượng khách hàng. Công ty phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, không tự ý trèo lên cột điện, không thả diều hoặc vật bay gần đường dây, không trồng cây có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn điện.

Nhân viên Điện lực Sìn Hồ (Công ty Điện lực Lai Châu) hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến.

Một nhiệm vụ khác được PC Lai Châu quan tâm là phối hợp với các cấp, ngành và chủ đầu tư nhà máy thủy điện trong công tác vận hành hệ thống điện. Với lợi thế là địa phương có tiềm năng thủy điện lớn, việc tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp điều độ và vận hành hợp lý giữa nguồn điện với lưới điện phân phối có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao hiệu quả khai thác nguồn năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, trước dự báo nhu cầu điện tiếp tục tăng, PC Lai Châu xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, cải tạo lưới điện; chủ động phương án ứng phó thiên tai, sự cố; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, hướng tới cung cấp dịch vụ điện ngày càng chuyên nghiệp, thuận tiện.

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Điện mà còn cần sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và mỗi người dân. Với sự chủ động trong đầu tư, quản lý vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ, PC Lai Châu đang từng bước củng cố hạ tầng năng lượng, đưa điện phục vụ hiệu quả hơn cho đời sống nhân dân, góp phần tạo động lực để Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.