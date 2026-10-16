PBSV tăng 59% lợi nhuận trước thuế trong quý III/2026

PBSV lãi gần 38 tỷ đồng sau 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu hoạt động của PBSV đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 25,5 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 85% tổng doanh thu hoạt động trong quý.

Trong khi đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt khoảng 3,6 tỷ đồng, giảm gần 35% so với quý III/2025. Như vậy, nguồn thu từ hoạt động cho vay và phải thu đóng góp chủ yếu vào mức tăng doanh thu của công ty trong kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, PBSV ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt gần 14 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 11 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của PBSV đạt hơn 85 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 37,8 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 30,3 tỷ đồng, tăng khoảng 87%.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, dư nợ cho vay của PBSV cũng ghi nhận quy mô vượt 1.000 tỷ đồng.