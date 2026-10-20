PBoC sẽ triển khai một loạt biện pháp chính sách

Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Các biện pháp này bao gồm thiết lập cơ chế hỗ trợ thanh khoản nhằm giải quyết tình trạng rút vốn quy mô lớn tại các tổ chức phi ngân hàng, mở rộng phạm vi các tổ chức được tiếp cận Công cụ cho vay thường xuyên (Standing Lending Facility - SLF), đồng thời thúc đẩy sự kết nối giữa thị trường trái phiếu liên ngân hàng và thị trường trái phiếu trên sàn giao dịch.

Trung Quốc dự kiến triển khai các biện pháp chính sách khác bao gồm biện pháp thí điểm tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính nước ngoài thực hiện giao dịch mua bán đồng NDT trên thị trường ngoại hối trong nước và ban hành hướng dẫn về hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng các trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ quốc tế tại Bắc Kinh (khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc), Thượng Hải (vùng Đồng bằng sông Dương Tử) và Khu Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau (Trung Quốc).

Thống đốc Phan Công Thắng đã đưa ra những thông tin trên tại lễ khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn Phố Tài chính (Financial Street Forum) năm 2026, diễn ra từ ngày 19 đến 22/10 tại Bắc Kinh. Hội nghị năm nay dự kiến thu hút hơn 400 khách mời đến từ hơn 40 quốc gia và khu vực.