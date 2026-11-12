Paul McCartney trở thành nghệ sĩ giàu thứ 3 thế giới

Huyền thoại âm nhạc Paul McCartney vừa ghi tên mình vào danh sách những tỷ phú trong ngành công nghiệp âm nhạc với khối tài sản ước tính 1,4 tỷ USD. Thành tích này đưa cựu thành viên The Beatles trở thành nghệ sĩ giàu thứ ba thế giới, chỉ đứng sau Jay-Z và Taylor Swift.

Theo thống kê của Forbes được PEOPLE dẫn lại ngày 10/11, Paul McCartney, hiện 84 tuổi, sở hữu khối tài sản ròng khoảng 1,4 tỷ USD. Với con số này, ông vượt qua nhiều tên tuổi đình đám như Beyoncé, Rihanna và Dr. Dre để giữ vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng những nghệ sĩ giàu nhất hành tinh.

Đứng đầu danh sách là Jay-Z với tài sản ước tính 2,8 tỷ USD, theo sau là Taylor Swift với 2 tỷ USD. Việc Paul McCartney gia nhập câu lạc bộ tỷ phú không chỉ cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của một huyền thoại âm nhạc mà còn phản ánh giá trị kinh tế khổng lồ từ những di sản âm nhạc được xây dựng qua nhiều thập kỷ.

Theo Forbes, phần lớn tài sản của Paul McCartney đến từ kho bản quyền âm nhạc đồ sộ cùng công ty xuất bản MPL Communications do ông thành lập năm 1969, vào giai đoạn cuối hoạt động của The Beatles. Ban đầu, doanh nghiệp được xây dựng nhằm quản lý các tác phẩm cá nhân và bản thu âm của nam nghệ sĩ. Qua nhiều năm, MPL tiếp tục mở rộng danh mục sở hữu bằng việc mua lại bản quyền từ nhiều nghệ sĩ khác.

Đáng chú ý, danh mục này không chỉ giới hạn ở những ca khúc nhạc rock mà còn bao gồm hàng nghìn tác phẩm âm nhạc, các bản nhạc dành cho sân khấu Broadway và nhiều ca khúc Giáng sinh kinh điển. Trong đó có những sáng tác nổi tiếng như It's Beginning To Look A Lot Like Christmas hay The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire).

Nhờ hệ thống bản quyền rộng lớn, Paul McCartney vẫn có thể thu về lợi nhuận mỗi khi những ca khúc thuộc danh mục sở hữu được phát trực tuyến hoặc sử dụng trong các hoạt động biểu diễn. Chẳng hạn, việc một nhóm học sinh trình diễn vở nhạc kịch Grease hay khán giả nghe ca khúc Blue Suede Shoes cũng có thể mang lại nguồn thu cho công ty của ông.

Forbes ước tính MPL Communications tạo ra doanh thu hàng chục triệu USD mỗi năm và có giá trị ít nhất 250 triệu USD.

Bên cạnh đó, Paul McCartney còn nhận khoảng 25% lợi nhuận từ Apple Corps, công ty quản lý các hoạt động kinh doanh liên quan đến The Beatles. Theo Forbes, doanh nghiệp này thu về khoảng 50 triệu USD mỗi năm từ hoạt động phát trực tuyến, bán nhạc và các sản phẩm thương mại.

Riêng tiền bản quyền sáng tác của The Beatles mang lại cho nam nghệ sĩ khoảng 10 triệu USD mỗi năm. Giá trị của danh mục bản quyền này được ước tính vào khoảng 200 triệu USD, sau nhiều năm Paul McCartney theo đuổi các cuộc đấu tranh pháp lý liên quan đến quyền sở hữu tại Mỹ và Anh.

Không chỉ hưởng lợi từ những di sản âm nhạc trong quá khứ, Paul McCartney còn duy trì hoạt động nghệ thuật đáng kinh ngạc dù đã bước sang tuổi 84. Trong giai đoạn 2022-2025, chuyến lưu diễn Got Back của ông có tổng cộng 79 đêm diễn, mang lại nguồn thu đáng kể từ hoạt động biểu diễn trực tiếp.

Ngoài âm nhạc, nam nghệ sĩ còn sở hữu các khoản đầu tư bất động sản và bộ sưu tập hội họa với những tác phẩm của các danh họa nổi tiếng như Picasso và Magritte.

Nhìn lại hành trình sự nghiệp, Paul McCartney từng có xuất thân bình dị tại vùng Tây Bắc nước Anh. Trong cuộc phỏng vấn năm 2021 với James Daunt, CEO của Barnes & Noble, ông từng chia sẻ về những ngày đầu The Beatles bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc. Khi ấy, bốn thành viên chỉ đơn giản muốn có công việc và được trả công xứng đáng cho những gì mình làm.

Chính vì vậy, việc sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD ở thời điểm hiện tại là thành quả của hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và xây dựng hệ thống bản quyền âm nhạc.

Câu chuyện của Paul McCartney cũng cho thấy một khía cạnh đặc biệt của ngành công nghiệp giải trí: thành công của nghệ sĩ không chỉ được đo bằng số lượng bản hit hay sức hút trên sân khấu, mà còn nằm ở khả năng biến những sáng tạo nghệ thuật thành tài sản có giá trị lâu dài. Với Paul McCartney, những ca khúc ra đời từ nhiều thập kỷ trước vẫn tiếp tục tạo ra nguồn thu khổng lồ, ngay cả khi thời gian đã trôi qua.