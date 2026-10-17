Paul McCartney lo ngại về phim tiểu sử The Beatles

Paul McCartney bày tỏ sự hào hứng với loạt phim tiểu sử về The Beatles do đạo diễn Sam Mendes thực hiện. Tuy nhiên, một chi tiết trong hình ảnh hậu trường đã khiến huyền thoại âm nhạc lo lắng đến mức phải nhắn tin cho nhà làm phim, đề nghị ông đừng để điều đó xảy ra trên màn ảnh.

Theo NME ngày 14/10/2026, Paul McCartney mới đây đã chia sẻ những suy nghĩ về dự án phim tiểu sử gồm bốn phần kể về hành trình của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Dù ủng hộ dự án và hài lòng khi nam diễn viên Paul Mescal được lựa chọn hóa thân thành mình, McCartney vẫn có một mối bận tâm đặc biệt: sự chênh lệch chiều cao giữa các diễn viên thủ vai những thành viên trong ban nhạc.

Loạt phim do Sam Mendes đạo diễn dự kiến ra mắt đồng thời vào tháng 4/2028. Dàn diễn viên chính gồm Paul Mescal trong vai Paul McCartney, Harris Dickinson hóa thân thành John Lennon, Joseph Quinn đảm nhận vai George Harrison và Barry Keoghan vào vai Ringo Starr.

Điểm đáng chú ý là mỗi bộ phim sẽ kể lại câu chuyện của The Beatles từ góc nhìn của một thành viên khác nhau. Đây cũng là dự án điện ảnh được thực hiện với sự chấp thuận của Apple Corps và các thành viên còn sống của ban nhạc, đồng thời được tiếp cận bản quyền âm nhạc của nhóm.

Bên cạnh bốn diễn viên chính, phim còn có sự tham gia của Saoirse Ronan trong vai Linda McCartney, Anna Sawai trong vai Yoko Ono, Aimee Lou Wood đảm nhận vai Pattie Boyd và Mia McKenna-Bruce hóa thân thành Maureen Starkey. Với quy mô đầu tư cùng cách tiếp cận câu chuyện từ nhiều góc nhìn, dự án đang thu hút sự quan tâm.

Trong cuộc trò chuyện với Amy Poehler trên podcast Good Hang, Paul McCartney kể rằng ông từng nhận được một bức ảnh từ Sam Mendes ghi lại cảnh các diễn viên tái hiện khoảnh khắc băng qua đường Abbey Road nổi tiếng. Đây là hình ảnh gắn liền với bìa album cùng tên phát hành năm 1969 của The Beatles, đồng thời trở thành một trong những biểu tượng thị giác đáng nhớ nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng.

Tuy nhiên, điều khiến McCartney chú ý không chỉ là sự tái hiện hình ảnh kinh điển ấy. Khi nhìn vào bức ảnh, ông nhận thấy diễn viên Paul Mescal trông thấp hơn đáng kể so với Harris Dickinson, người đảm nhận vai John Lennon.

McCartney cho biết các thành viên The Beatles ngoài đời có chiều cao tương đối gần nhau. Vì vậy, hình ảnh nhân vật do Mescal thủ vai trông nhỏ bé hơn người đồng đội khiến ông không khỏi băn khoăn.

"Tôi không biết Sam sẽ xử lý chuyện này như thế nào… nhưng ông ấy đã gửi cho tôi một bức ảnh tĩnh từ cảnh quay họ đang thực hiện, cảnh băng qua đường Abbey Road, và nhân vật Paul trông nhỏ hơn hẳn", McCartney chia sẻ.

Amy Poehler đưa ra giả thuyết rằng sự khác biệt này có thể liên quan đến việc McCartney từng đi chân trần khi chụp ảnh bìa album Abbey Road. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ vẫn cho biết ông đã chủ động nhắn tin cho đạo diễn để bày tỏ sự không hài lòng.

"Đừng làm thế!", McCartney kể lại nội dung tin nhắn gửi đến Mendes.

Trước phản ứng của huyền thoại âm nhạc, đạo diễn nhanh chóng trấn an ông rằng không có gì đáng lo ngại, bởi sự khác biệt trong bức ảnh chỉ xuất phát từ tư thế bước đi của các diễn viên. Mendes sau đó còn gửi thêm một hình ảnh khác, trong đó bốn người có chiều cao trông tương đương nhau, nhằm giúp McCartney yên tâm hơn.

Câu chuyện tuy nhỏ nhưng cho thấy sự quan tâm của McCartney đối với cách hình ảnh của mình và những người đồng đội được tái hiện trên màn ảnh. Với một ban nhạc có sức ảnh hưởng sâu rộng như The Beatles, những chi tiết tưởng chừng đơn giản cũng có thể gợi lên nhiều tranh luận, đặc biệt khi khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh thật của các thành viên.

McCartney cũng cho biết đây không phải lần đầu ông gặp vấn đề tương tự với một tác phẩm điện ảnh. Trước đó, ông từng có những băn khoăn liên quan đến cách nhân vật của mình được thể hiện trong bộ phim Nowhere Boy ra mắt năm 2009, tác phẩm tập trung vào những năm tháng tuổi trẻ của John Lennon.

Việc tái hiện The Beatles trên màn ảnh là một thử thách không nhỏ đối với Sam Mendes và dàn diễn viên. Bên cạnh ngoại hình, họ còn phải thể hiện được phong thái, cá tính và mối quan hệ giữa bốn thành viên đã tạo nên một trong những ban nhạc có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử âm nhạc.

Paul McCartney trước đó từng dành lời khen cho Paul Mescal, mô tả nam diễn viên là người "rất dễ thương". Cả hai cũng đã có dịp trò chuyện trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm 2026. Dù vậy, sự ủng hộ của McCartney không đồng nghĩa với việc ông hoàn toàn không có những băn khoăn về quá trình chuyển thể câu chuyện đời mình lên màn ảnh.

Trong khi đó, không phải tất cả những người từng gắn bó với các thành viên The Beatles đều có cùng thái độ đối với dự án. Jane Asher, người từng hẹn hò với McCartney từ năm 1963 đến năm 1968, cho biết bà không có kế hoạch xem loạt phim. Pattie Boyd cũng tiết lộ rằng những người thực hiện dự án chưa liên hệ với bà để trao đổi về việc khắc họa hình ảnh của mình, dù bà tin rằng bản thân có thể chia sẻ nhiều câu chuyện đáng giá.

Những phản hồi khác nhau cho thấy việc kể lại lịch sử The Beatles không chỉ là câu chuyện về âm nhạc, mà còn liên quan đến ký ức, trải nghiệm cá nhân và cách những người trong cuộc nhìn nhận quá khứ.

Dự kiến ra mắt vào tháng 4/2028, bốn bộ phim của Sam Mendes vẫn còn một chặng đường dài trước khi đến với khán giả. Liệu những chi tiết như ngoại hình, chiều cao và phong thái của các thành viên có được tái hiện thuyết phục hay không vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Với Paul McCartney, ít nhất ở thời điểm hiện tại, một bức ảnh hậu trường đã đủ khiến ông phải trực tiếp lên tiếng với đạo diễn.

Và có lẽ, chính sự kỹ lưỡng ấy cũng phản ánh sức nặng của di sản The Beatles: khi một ban nhạc đã trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu, ngay cả một bước chân trên con đường Abbey Road cũng có thể mang ý nghĩa vượt xa những gì xuất hiện trong khung hình.