Patriot Ukraine bất động trước đòn tập kích tên lửa dồn dập của Nga

Nga tiến hành nhiều đợt tập kích tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev trong đêm 18 và rạng sáng 19/10, gây thiệt hại cho hạ tầng năng lượng và nhiều công trình dân sự.

Đáng chú ý, các tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine dường như không đánh chặn được tên lửa đạn đạo nào, giữa lúc kho đạn của hệ thống này được cho là đang cạn kiệt..

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo với số lượng lớn, trong khi Kiev không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác quốc tế về đợt tập kích đầu tiên.

Đại tá Yuri Ignat, phát ngôn viên không quân Ukraine, xác nhận Nga tổ chức 2 đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo và cho biết giới chuyên gia đang phối hợp với đối tác để làm rõ nguyên nhân gián đoạn thông tin cảnh báo.

Theo ông Zelensky, Nga đã phóng 16 tên lửa đạn đạo và hơn 200 máy bay không người lái (UAV), nhắm vào hạ tầng năng lượng cùng nhiều mục tiêu khác. Hơn 10 cơ sở bị hư hại, khiến ít nhất 550.000 hộ gia đình mất điện.

Một phòng khám, trường học, ga tàu điện ngầm và nhiều tòa nhà dân cư cũng chịu thiệt hại. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo ít nhất 1 người thiệt mạng và một số người bị thương.

Không quân Ukraine cho biết Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa phòng không S-400 cải biến để tấn công mục tiêu mặt đất, tên lửa hành trình Iskander-K cùng 269 UAV.

Ukraine tuyên bố bắn hạ hoặc gây nhiễu 243 UAV và 4 tên lửa Iskander-K, nhưng không công bố số tên lửa đạn đạo bị đánh chặn.

Tài khoản AMK Mapping chuyên theo dõi tình báo nguồn mở nhận định Nga phóng 7 tên lửa Iskander-M, 8 đạn S-400 cải biến và 6 tên lửa Iskander-K nhằm vào tỉnh Kiev.

Tài khoản này cho rằng các khẩu đội Patriot Ukraine không đánh chặn được tên lửa đạn đạo nào trong đợt tấn công. Tuy nhiên, đây là nhận định từ nguồn theo dõi độc lập, chưa được xác nhận đầy đủ.

Tình trạng thiếu đạn Patriot được cho là nguyên nhân đáng lo ngại. Một quan chức Ukraine nói với Washington Post rằng nước này chỉ còn 10 tên lửa Patriot tính đến ngày 7/10 và sau đó tiếp tục sử dụng chúng để đối phó các đợt tập kích của Nga.

Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Liên minh châu Âu cung cấp 300 tên lửa loại này, đồng thời đề nghị Mỹ tăng viện trợ để củng cố năng lực phòng không.