Park Shin Hye xuất hiện 16 ngày sau khi sinh con, 'đụng ngay' Jennie (BLACKPINK)

Park Shin Hye đã chia sẻ cảm nghĩ khi trực tiếp xem buổi diễn và thốt lên: "Được nghe hát trực tiếp...". Jennie (nhóm BLACKPINK) đã xuất hiện đặc biệt trong ngày thứ hai của buổi hòa nhạc. Park Shin-hye bày tỏ sự thích thú khi viết: "Là Jennie kìa!".

Jennie (nhóm BLACKPINK) đã xuất hiện trên sân khấu tại buổi hòa nhạc của 'ngôi sao' nhạc pop The Weeknd ở Hàn Quốc. Cô tham gia với tư cách khách mời đặc biệt trong đêm diễn thứ hai của sự kiện Hyundai Card Super Concert 28: The Weeknd, được tổ chức vào ngày 8/10, tại sân vận động chính, thuộc Khu liên hợp thể thao Goyang, tỉnh Gyeonggi. Jennie đã cùng The Weeknd biểu diễn ca khúc One of the Girls.

Trong sự kiện này, Jennie bước lên sân khấu với bộ đồ bơi màu tím, nổi bật cùng kiểu tóc mái bằng. Sau khi bài hát kết thúc, cô đã dành cho The Weeknd một cái ôm nồng ấm. Anh liên tục vẫy tay chào tạm biệt khi cô rời khỏi sân khấu.

Sau khi kết thúc tiết mục và rời khỏi sân khấu, Jennie đã nói bằng tiếng Hàn: "Chúc anh có một buổi diễn tuyệt vời nhé, Jumal-oppa (The Weeknd)". Tại Hàn Quốc, The Weeknd thường được người hâm mộ gọi bằng biệt danh thân mật là "Jumal-oppa" (nghĩa đen là "anh Cuối tuần"), và Jennie đã thể hiện sự hóm hỉnh của mình khi sử dụng biệt danh này. Được biết, cô đã nán lại khu vực khán giả để theo dõi phần còn lại trong màn trình diễn của The Weeknd.

Jennie và The Weeknd có mối liên hệ đặc biệt; cô đã có màn ra mắt với tư cách diễn viên tại Hollywood trong loạt phim The Idol (2023) của đài HBO, tác phẩm do chính The Weeknd tham gia sản xuất.

Bên cạnh diễn xuất, cô còn hợp tác cùng The Weeknd và Lily-Rose Depp trong ca khúc One of the Girls, một bài hát thuộc nhạc phim The Idol. Ca khúc này đã trụ vững suốt 20 tuần trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ.

Trong khi đó, Park Shin Hye đã hạ sinh con thứ hai, một bé gái vào ngày 22 tháng trước. Sau khi kết hôn với nam diễn viên Choi Tae Joon vào năm 2022 và chào đón con đầu lòng (một bé trai) cùng năm đó, giờ đây, cô đã trở thành mẹ của hai con, với sự ra đời của bé gái này.