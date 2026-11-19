Park Shin Hye khiến khán giả chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh đi chơi cùng các đồng nghiệp tại công ty quản lý. Đáng chú ý, nữ diễn viên tỏ ra hào hứng tham gia trò chơi cảm giác mạnh dù sinh con thứ hai được khoảng 2 tháng.

Cụ thể, mới đây Park Shin Hye đăng tải nhiều hình ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Salt Day". Trong loạt ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên cùng các thành viên thuộc công ty quản lý có chuyến đi chơi vui vẻ. Không chỉ gặp gỡ, trò chuyện với đồng nghiệp, cô còn hào hứng tham gia các trò chơi giải trí tại khu vui chơi.

Sau 2 tháng sinh con, Park Shin Hye đi chơi cùng các đồng nghiệp tại công ty quản lý.

Đặc biệt, khoảnh khắc Park Shin Hye ngồi trên tàu lượn siêu tốc bên cạnh những người đồng nghiệp nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên tỏ ra vui vẻ, thoải mái khi tận hưởng khoảng thời gian thư giãn cùng mọi người. Cô còn hài hước viết: "Jung Yeon à, em đi đâu rồi? Doha à, cảm ơn vì đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên nhé". Lời nhắn dí dỏm của Park Shin Hye phần nào cho thấy bầu không khí thân thiết, vui vẻ trong chuyến đi.

Chuyến đi chơi của Park Shin Hye nhận được sự quan tâm bởi đây là một trong những lần nữ diễn viên chia sẻ hoạt động đời thường sau khi sinh con thứ hai. Việc cô nhanh chóng gặp gỡ đồng nghiệp, tận hưởng những giây phút vui vẻ cũng khiến người hâm mộ thích thú. Sau thời gian tập trung cho gia đình, nữ diễn viên vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với các thành viên trong công ty quản lý.

Khán giả trông đợi Park Shin Hye sớm hồi phục sức khỏe sau sinh để quay lại các dự án phim ảnh. (Ảnh từ OSEN)

Park Shin Hye kết hôn với nam diễn viên Choi Tae Joon vào tháng 1/2022 sau 4 năm hẹn hò. Đến tháng 5 cùng năm, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên không rời xa màn ảnh quá lâu. Năm 2024, cô trở lại với bộ phim Doctor Slump, đóng cặp cùng Park Hyung Sik và nhận được sự quan tâm của khán giả.

Tiếp đó, Park Shin Hye liên tục góp mặt trong các dự án truyền hình như The Judge from Hell và Undercover Miss Hong. Những tác phẩm này giúp cô duy trì sức hút, đồng thời cho thấy sự năng động trong hoạt động nghệ thuật sau khi trở thành mẹ.

Tháng 9/2026, Park Shin Hye hạ sinh con gái thứ hai, chính thức trở thành mẹ của hai em bé. Từ đó, những hình ảnh đời thường của nữ diễn viên càng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Ở lần xuất hiện mới nhất, cô mang đến hình ảnh vui vẻ, gần gũi khi dành thời gian bên đồng nghiệp sau khoảng 2 tháng sinh con.