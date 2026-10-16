Park Seung-soo - tài năng Hàn Quốc chờ bứt lên ở Newcastle

Park Seung-soo gia nhập Newcastle từ Suwon Samsung Bluewings khi mới 18 tuổi.

Park Seung-soo chưa phải cái tên quen thuộc với phần đông khán giả Premier League. Mùa này, anh mới chủ yếu chơi cho đội U21 Newcastle, chưa có phút nào tại giải đấu số một nước Anh và mới ra sân 122 phút ở Premier League 2.

Tuy nhiên, Newcastle có lý do để kiên nhẫn với cầu thủ sinh năm 2007. Park trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Suwon Samsung Bluewings và ra mắt đội một khi còn rất trẻ. Tháng 6/2024, anh ghi bàn vào lưới Ansan Greeners khi mới 17 tuổi 3 tháng, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc ghi bàn.

Trước khi sang Anh, Park có 28 trận cho đội một Suwon trên mọi đấu trường, ghi một bàn và có ba kiến tạo. Newcastle đưa anh về vào tháng 7/2025, khi cầu thủ Hàn Quốc mới 18 tuổi. Giám đốc học viện Steve Harper khi ấy đánh giá Park có tiềm năng rõ rệt và đặc biệt ấn tượng với sự trưởng thành của anh trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Một năm để thích nghi với bóng đá Anh

Khoảng cách từ K League 2 tới Premier League rất lớn, nên Newcastle không vội đưa Park lên đội một. Mùa 2025/26, anh chơi 16 trận ở Premier League 2, có 15 lần đá chính với tổng cộng 1.184 phút.

Quãng thời gian ấy chủ yếu được dùng để Park thích nghi với tốc độ, cường độ tranh chấp và yêu cầu thể lực tại Anh. Sự tiến bộ bắt đầu rõ hơn từ đầu năm 2026, đặc biệt trong trận thắng Blackburn U21 2-0 hồi tháng 3.

Park vừa kiến tạo bàn mở tỷ số, vừa tự ghi bàn bằng cú cứa lòng từ rìa vùng cấm. Thời điểm ấy, anh đã góp dấu giày vào bốn bàn trong sáu trận Premier League 2 gần nhất.

Điểm đáng chú ý là Park hiểu khá rõ hạn chế của mình. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên bằng tiếng Anh với Newcastle, anh thừa nhận thể chất vẫn là khía cạnh cần cải thiện nếu muốn chơi cho đội một.

Park lấy Anthony Gordon làm chuẩn để so sánh. Anh cho rằng thể trạng của mình khi mới đến Anh còn thấp, sau đó đã tiến bộ nhưng vẫn cần thêm thời gian để đạt mức đủ sức cạnh tranh tại Premier League.

Park chủ yếu chơi cho đội U21 Newcastle và thừa nhận thể lực vẫn là điểm cần cải thiện nếu muốn lên đội một.

Park cao khoảng 1,84 m, thuận chân phải nhưng chủ yếu chơi cánh trái và cũng có thể đổi sang biên phải. Anh thích nhận bóng rộng, đối mặt hậu vệ rồi đi vào trong. Tốc độ cùng khả năng xử lý một chọi một giúp Park nổi bật từ thời còn ở Hàn Quốc, nhưng tại Newcastle, kỹ thuật chỉ là một phần của yêu cầu.

Cơ hội đang rõ hơn

Thời điểm hiện tại khá thuận lợi với Park. Anthony Gordon, người anh từng lấy làm hình mẫu để cải thiện thể chất, đã rời Newcastle sang Barcelona vào hè 2026.

Gordon ra đi không đồng nghĩa Park lập tức có suất ở đội một, nhưng cuộc cạnh tranh bên hành lang trái đã thay đổi. Newcastle mất một cầu thủ có khả năng chơi rộng, pressing mạnh và thường xuyên tấn công trực diện. Với một cầu thủ có sở trường chạy cánh như Park, cơ hội ít nhất trở nên rõ ràng hơn.

Anh cũng vừa có thêm trải nghiệm quốc tế khi góp mặt trong đội U23 Hàn Quốc giành HCV Asian Games 2026 tại Nhật Bản. Park ra sân bốn trận, trong đó có vài phút cuối ở trận chung kết thắng Nhật Bản 1-0.

Asian Games chưa phải sân khấu lớn nhất, nhưng với một cầu thủ 19 tuổi đang tìm cách thích nghi với bóng đá Anh, những trận đấu như vậy vẫn có giá trị. Park được chơi trong môi trường áp lực cao hơn, cạnh tranh với những cầu thủ lớn tuổi hơn và làm quen với yêu cầu kết quả.

Điều đáng chú ý trong cách Newcastle sử dụng Park là CLB không đẩy anh lên quá sớm. Anh từng được Eddie Howe cho đá giao hữu tiền mùa giải gặp Espanyol tại St James' Park từ tháng 8/2025, nhưng hơn một năm sau vẫn chủ yếu chơi ở đội U21.

Cách xử lý ấy cho thấy Newcastle muốn Park đi qua lộ trình phát triển bình thường, thay vì biến anh thành một trường hợp được đẩy nhanh chỉ vì tiềm năng hoặc giá trị thương mại tại châu Á.

Cầu thủ Hàn Quốc từng trở thành người trẻ nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp nước này ghi bàn khi mới 17 tuổi 3 tháng.

Park cũng chưa có những con số đủ mạnh để nói về một cuộc bứt phá ngay lập tức. Hai lần ra sân tại Premier League 2 mùa này mới đem lại 122 phút, chưa có bàn hoặc kiến tạo. So với những tài năng cùng tuổi đã chen chân vào đội một, anh vẫn còn phía sau.

Bù lại, Park có ba lợi thế khá rõ: đã chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi, sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt và đang ở một CLB sẵn sàng dành thời gian cho cầu thủ trẻ.

Việc Gordon rời Newcastle chỉ tạo ra khoảng trống. Park vẫn phải tự chứng minh mình đủ khả năng lấp vào đó.

Nếu tiếp tục cải thiện thể lực và khả năng hỗ trợ phòng ngự, cơ hội lên đội một hoàn toàn có thể xuất hiện. Với bóng đá Hàn Quốc, Park cũng là trường hợp đáng theo dõi khi đi thẳng từ K League 2 sang môi trường Premier League từ năm 18 tuổi, thay vì chờ tạo dựng tên tuổi ở châu Á trước.

Park chưa phải ngôi sao Hàn Quốc tiếp theo của Premier League. Ở tuổi 19, anh mới chỉ đứng trước cánh cửa ấy.