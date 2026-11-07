Park Min Young thông báo tạm dừng hoạt động sau 3 năm

Park Min Young là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Mới đây, nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi tiết lộ về kế hoạch nghỉ ngơi sau thời gian làm việc liên tục.

Cụ thể, trên kênh YouTube cá nhân, Park Min Young đăng tải video có tiêu đề Q&A dành cho người hâm mộ. Trong video, nữ diễn viên lần lượt giải đáp những thắc mắc liên quan đến công việc, sở thích, chế độ ăn uống cũng như cách chăm sóc bản thân.

Park Min Young chia sẻ về cuộc sống, công việc và kế hoạch nghỉ ngơi.

Chia sẻ về cuộc sống gần đây, Park Min Young cho biết cô vừa hoàn thành bộ phim truyền hình Nine to Six và vẫn đang bận rộn với các hoạt động quảng bá. Vì vậy, nữ diễn viên chưa thực sự có thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc dự án. Cô cho rằng bản thân cần phục hồi năng lượng bằng cách ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, Park Min Young cũng dự định quay lại với sở thích chơi golf.

Hiện tại, nữ diễn viên còn dành sự quan tâm cho buổi fan meeting sắp tới, đặc biệt là việc lựa chọn những ca khúc và tiết mục vũ đạo để giao lưu cùng khán giả.

Khi được hỏi về thói quen ăn uống, nữ diễn viên hài hước tiết lộ khẩu vị của cô khá giống người lớn tuổi. Park Min Young ưu tiên những món ăn tốt cho sức khỏe, đồng thời cho biết bản thân không quá quan tâm đến các món canh thịt hay đồ tráng miệng.

Đáng chú ý, Park Min Young cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Nữ diễn viên nhấn mạnh đây là điều quan trọng, bởi nếu đánh mất sự cân bằng, cuộc sống riêng của mỗi người dường như cũng không còn được duy trì đúng nghĩa.

Sau 3 năm liên tục bận rộn, Park Min Young tiết lộ cô sẽ lần đầu tiên dành cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nữ diễn viên dự định thực hiện nhiều chuyến du lịch để thay đổi không khí và tận hưởng cuộc sống bên ngoài công việc.

Cô cho biết trong thời gian làm việc, lịch trình thường chỉ xoay quanh phim trường và nhà riêng. Bởi vậy, những khoảnh khắc được ở một mình trong căn phòng không có máy quay, chỉ đơn giản là nhìn bức tường hay ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, lại trở nên vô cùng quý giá. Với Park Min Young, đây là khoảng thời gian cần thiết để bản thân có thể tích lũy thêm năng lượng cho những hành trình tiếp theo.

Bên cạnh chuyện nghỉ ngơi, bí quyết giữ gìn nhan sắc của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm. Park Min Young thừa nhận bản thân không phải lúc nào cũng xinh đẹp hoàn hảo. Thậm chí, khi nhìn vào gương, cô đôi lúc nhận ra thời gian đã trôi qua và bản thân cũng có những thay đổi theo tuổi tác. Thay vì cố gắng phủ nhận điều đó, nữ diễn viên cho rằng cô cần học cách chấp nhận sự thay đổi của chính mình.

Park Min Young chia sẻ cô muốn yêu thương bản thân theo đúng độ tuổi hiện tại, đồng thời chú trọng sử dụng những thực phẩm và sản phẩm có lợi cho sức khỏe. Theo nữ diễn viên, chăm sóc vẻ đẹp từ bên trong là điều quan trọng, giúp mỗi người duy trì vẻ rạng rỡ.

Park Min Young muốn dành nhiều thời gian cho bản thân sau 3 năm làm việc liên tục.

Về sự nghiệp, Park Min Young sắp trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Nine to Six. Tác phẩm thuộc thể loại hài lãng mạn, xoay quanh một người phụ nữ lý trí, luôn nỗ lực chứng minh năng lực thông qua công việc. Cuộc gặp gỡ với một người đàn ông dịu dàng, giàu cảm xúc khiến cô dần nhìn nhận lại những tiêu chuẩn về công việc, tình yêu và hạnh phúc. Phim dự kiến lên sóng vào ngày 25/11.