Park Min Young chuẩn bị tái xuất màn ảnh Hàn Quốc với bộ phim Nine to Six, đóng cùng Yook Sungjae và Go Soo. Ngay trước thềm phát sóng, tác phẩm đã thu hút sự chú ý khi tung loạt teaser hé lộ chuyện tình tay ba nơi công sở, trong đó nữ diễn viên trở thành tâm điểm của hai người đàn ông theo đuổi tình yêu bằng những cách hoàn toàn khác biệt.

SBS công bố đoạn giới thiệu thứ hai của Nine to Six, hé lộ rõ hơn mối quan hệ giữa ba nhân vật chính. Sau đó, nhà đài tiếp tục phát hành video hậu trường, cho thấy bầu không khí vui vẻ cùng những màn tương tác tự nhiên của dàn diễn viên.

Park Min Young gây chú ý khi tái xuất màn ảnh Hàn Quốc với bộ phim tình cảm công sở Nine to Six, đóng cùng Yook Sungjae và Go Soo.

Trong phim, Park Min Young đảm nhận vai Kang Ji Yi, phó phòng pháp chế tại một tập đoàn ô tô toàn cầu. Cô là người phụ nữ lý trí, tham vọng và gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc. Với Ji Yi, thành công trong sự nghiệp luôn được ưu tiên hơn chuyện yêu đương.

Đoạn teaser mở đầu bằng hình ảnh Kang Ji Yi thờ ơ trước bó hoa hồng và chiếc nhẫn kim cương. Thay vì rung động trước những cử chỉ lãng mạn, cô tiếp tục tập trung giải quyết công việc. Sự lạnh lùng ấy khiến nữ chính trở thành một người khó tiếp cận trong mắt những người xung quanh.

Những màn tương tác tình cảm giữa Park Min Young và Yook Sungjae trong teaser Nine to Six thu hút sự chú ý của khán giả.

Tuy nhiên, cuộc sống vốn được sắp xếp theo những nguyên tắc chặt chẽ của Ji Yi bắt đầu thay đổi khi Han Seon Woo xuất hiện.

Nhân vật do Yook Sungjae thủ vai là một thực tập sinh trẻ tuổi, có tính cách ấm áp và giàu cảm xúc. Khác với sự dè dặt của đàn chị, Seon Woo không ngại bày tỏ tình cảm, thậm chí chủ động tiến gần Ji Yi dù biết cô luôn cố giữ khoảng cách.

Khi Ji Yi khẳng định việc dành thời gian bên cấp trên cũng chỉ là một phần công việc, Seon Woo lập tức đáp lại rằng bản thân đã có khoảng thời gian rất vui. Câu nói tưởng chừng đơn giản lại khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên đặc biệt.

Đáng chú ý, Seon Woo còn bộc lộ sự ghen tuông khi phát hiện Ji Yi mặc bộ trang phục do một người đàn ông khác tặng. Trong một phân cảnh, chàng thực tập sinh nhìn thẳng vào nữ chính và khẳng định sẽ luôn giữ nguyên tình cảm dành cho cô, bất kể ngày mai hay những ngày sau đó.

Park Min Young hóa thân thành Kang Ji Yi, nữ phó phòng pháp chế đặt sự nghiệp lên trên chuyện tình cảm.

Người đàn ông còn lại trong chuyện tình tay ba là Park Hyun Tae, do Go Soo đảm nhận. Trái ngược với sự chân thành có phần bộc trực của Seon Woo, Hyun Tae là một giám đốc điềm tĩnh, trưởng thành và có phong thái tự tin.

Hyun Tae quan niệm rằng anh không lãng phí sức lực cho những điều không có khả năng thành công. Chính sự quyết đoán và thái độ ung dung ấy tạo nên sức hút riêng, đồng thời khiến lựa chọn tình cảm của Kang Ji Yi thêm phần phức tạp.

Sự đối lập giữa hai nam chính trở thành điểm nhấn của Nine to Six. Một người trẻ tuổi, luôn đặt cảm xúc lên trước, trong khi người còn lại từng trải và đề cao lý trí. Giữa hai cách tiếp cận tình yêu, Kang Ji Yi phải học cách cân bằng khát vọng nghề nghiệp với nhu cầu hạnh phúc cá nhân.

Park Min Young đứng giữa hai nam chính Yook Sungjae và Go Soo với những cách thể hiện tình yêu hoàn toàn khác biệt.

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung, màn kết hợp giữa Park Min Young và Yook Sungjae còn được quan tâm vì khoảng cách chín tuổi giữa hai diễn viên. Trong khi đó, sự xuất hiện của Go Soo đánh dấu màn trở lại với dòng phim tình cảm sau nhiều năm của nam tài tử.

Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Park Min Young trên sóng SBS sau khoảng một thập kỷ, kể từ Remember – War of the Son ra mắt năm 2015. Nữ diễn viên từng tạo dấu ấn với nhiều tác phẩm tình cảm như Thư Ký Kim Sao Thế?, Bí Mật Nàng Fangirl và Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi.

Ở đoạn video hậu trường công bố ngày 6/11, Park Min Young và Yook Sungjae cho thấy sự thoải mái khi làm việc cùng nhau. Nữ diễn viên còn hài hước giới thiệu tên tiếng Anh của mình là Rachel, đồng thời gọi bạn diễn bằng biệt danh Six Cash. Go Soo cũng liên tục khiến Park Min Young bật cười giữa các cảnh quay.

Bên cạnh ba diễn viên chính, Nine to Six còn có sự tham gia của Joo Hyun Young và Kim Mi Kyung. Phim do Lee Hyung Min và Oh Song Hee đồng đạo diễn, Choi Ji Oh đảm nhận kịch bản.

Nine to Six dự kiến lên sóng SBS ngày 25/11, đánh dấu màn trở lại của Park Min Young với dòng phim tình cảm công sở.

Nine to Six dự kiến lên sóng SBS lúc 21 giờ ngày 25/11. Với câu chuyện tình cảm công sở pha trộn yếu tố hài hước và những lựa chọn trưởng thành, bộ phim được kỳ vọng tiếp tục khai thác thế mạnh của Park Min Young trong dòng phim lãng mạn, đồng thời mang đến một hình ảnh mới cho nữ diễn viên khi đứng giữa hai người đàn ông có sức hút khác biệt.