Nine To Six là bộ phim tình cảm lãng mạn có sự tham gia của Park Min Young trong vai Kang Yi Ji, một người phụ nữ luôn đặt công việc lên hàng đầu và gần như gác lại chuyện tình cảm cá nhân. Cuộc sống của cô dần thay đổi sau khi gặp Han Sun Woo (Yook Sungjae), chàng trai ấm áp và chu đáo. Từ cuộc gặp gỡ này, cả hai bắt đầu học cách yêu thương, đồng thời cùng trưởng thành trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng.

Ở diễn biến trước đó, Kang Yi Ji, phó quản lý phòng pháp chế, bất ngờ vướng vào tranh cãi bắt nạt nơi công sở sau khi bị cáo buộc đe dọa chủ nhân chiếc xe liên quan đến một vụ hỏa hoạn. Những lời tố cáo ác ý nhanh chóng khiến cô trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo nhiều ý kiến yêu cầu phải chịu trách nhiệm. Trước tình hình này, Kang Yi Ji buộc phải rời phòng pháp chế, nơi cô đã dành 10 năm làm việc, để chuyển sang bộ phận hỗ trợ quản lý.

Màn đối đầu căng thẳng giữa Park Min Young và Cha Chung Hwa.

Biến cố này đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nhân vật do Park Min Young đảm nhận. Từ vị trí phó quản lý có văn phòng riêng, Kang Yi Ji giờ đây phải làm việc trong không gian chung với những nhân viên khác. Tuy nhiên, loạt ảnh mới được nhà sản xuất công bố cho thấy cô vẫn giữ nụ cười thoải mái và phong thái tự tin quen thuộc, bất chấp những thay đổi đột ngột trong môi trường làm việc.

Đáng chú ý, Han Sun Woo cũng xuất hiện tại bộ phận hỗ trợ quản lý dù đang là thực tập sinh của phòng pháp chế. Sự có mặt bất ngờ của nhân vật do Yook Sungjae thủ vai khiến khán giả tò mò về lý do anh tìm gặp Kang Yi Ji. Đặc biệt, ánh mắt ấm áp mà Han Sun Woo dành cho cô phần nào hé lộ những chuyển biến trong mối quan hệ giữa hai người. Sau những biến cố trong công việc, sự đồng hành của chàng trai trẻ được kỳ vọng sẽ mang đến cho Kang Yi Ji thêm động lực.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, màn đối đầu giữa Kang Yi Ji và Lee Jung Eun (Cha Chung Hwa) cũng là điểm nhấn trong loạt ảnh mới. Lee Jung Eun hiện giữ vị trí trưởng bộ phận hỗ trợ quản lý, đồng thời là đối thủ lâu năm của Kang Yi Ji. Xuất hiện với chiếc áo nổi bật cùng kính mắt dáng mắt mèo, nhân vật này thể hiện rõ thái độ áp đảo khi liên tục quan sát và tìm cách khẳng định vị thế trước đối phương.

Tuy nhiên, Kang Yi Ji không có ý định nhượng bộ. Những ánh nhìn sắc lạnh mà cả hai dành cho nhau cho thấy mối quan hệ căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc phải làm việc dưới sự quản lý của đối thủ lâu năm cũng đặt Kang Yi Ji trước thử thách mới, nhất là khi vị trí và năng lực của cô đang bị đặt dấu hỏi sau những cáo buộc vừa qua.

Park Min Young giữ phong thái tự tin dù phải thay đổi vị trí công việc.

Sau 10 năm xây dựng sự nghiệp tại phòng pháp chế, Kang Yi Ji giờ đây phải bắt đầu lại trong một môi trường làm việc đầy áp lực. Liệu cô có thể chứng minh năng lực và vượt qua những thử thách liên tiếp từ Lee Jung Eun? Diễn biến tiếp theo của Nine To Six được kỳ vọng sẽ tiếp tục khai thác hành trình tìm lại vị thế của Kang Yi Ji, đồng thời mở ra những bước tiến mới trong chuyện tình cảm giữa cô và Han Sun Woo.