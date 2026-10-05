Park Jin Young sẽ tổ chức concert cuối năm kéo dài 3 ngày tại Seoul

Park Jin Young duy trì truyền thống tổ chức các concert solo vào dịp cuối năm trong nhiều năm qua, với những chủ đề đa dạng như “Party”, “Number 1”, “Rhythm”, “80s” và “30th Anniversary”.

Năm nay, nam ca sĩ lựa chọn tên “WET”, đồng thời đây cũng là tên ca khúc mới của Park Jin Young.

Ảnh: Waterbomb

Theo JYP Entertainment, concert năm nay sẽ mang đến một không gian đặc biệt, gợi lên hình ảnh mùa hè nóng bỏng tại vùng biển Caribbean giữa mùa đông.

“Buổi concert năm nay được trang trí theo phong cách độ đáo, như một mùa hè nóng bỏng ở vùng biển Caribbean giữa mùa đông”, JYP Entertainment cho biết.

Công ty cũng tiết lộ ê-kíp đã chuẩn bị và dàn dựng chương trình không chỉ tập trung vào những màn trình diễn đặc sắc của Park Jin Young mà còn tạo ra bầu không khí mang đậm màu sắc biển Caribbean ngay từ khi khán giả bước vào địa điểm tổ chức.

Ảnh: NEWS1

Mục tiêu của chương trình là mang đến cho người hâm mộ cảm giác như đang tận hưởng một kỳ nghỉ mùa đông giữa vùng biển nhiệt đới, qua đó nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khán giả.

Sau chuỗi concert tại Seoul, Park Jin Young sẽ tiếp tục mang chương trình đến Nhật Bản. Nam ca sĩ dự kiến tổ chức concert tại Ganadevia Hall ở Tokyo vào ngày 30 và 31/1 năm sau.