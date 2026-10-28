Park Ji Hoon đứng trước thành tựu mới tại 'Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47'

Vào ngày 28/10, Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh (Blue Dragon Film Awards) lần thứ 47 đã công bố danh sách đề cử cuối cùng cho các tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc năm nay. Park Ji Hoon nhận được đề cử ở hạng mục "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất", nhờ vai diễn trong bộ phim The King's Warden của đạo diễn Jang Hang Jun. Anh sẽ cạnh tranh cùng bốn ứng viên khác, trong đó có Moon Sang Min và Lee Jong Won.

The King's Warden đã thu hút 16,93 triệu lượt khán giả trong năm nay, trở thành bộ phim đứng đầu phòng vé với thành tích vượt trội. Tác phẩm này nhận được đề cử ở bảy hạng mục, bao gồm "Phim hay nhất" và "Đạo diễn xuất sắc nhất". Bên cạnh đó, Yoo Hae Jin được đề cử ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", còn Jeon Mi Do góp mặt trong danh sách đề cử "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất".

Các đề cử được lựa chọn dựa trên kết quả đánh giá từ hội đồng chuyên môn và vòng bình chọn trực tuyến đầu tiên diễn ra từ ngày 13 đến 25/10. Danh sách đề cử gồm 15 hạng mục, từ "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Đạo diễn mới xuất sắc nhất", cho đến các giải thưởng dành cho diễn viên chính, diễn viên phụ, diễn viên mới xuất sắc nhất và các giải thưởng kỹ thuật.

Hoạt động bình chọn trực tuyến dành cho công chúng sẽ bắt đầu từ ngày 2/11 thông qua nền tảng di động "Celeb Champ". Cuộc bình chọn gồm 16 hạng mục, trong đó có giải "Ngôi sao được yêu thích nhất" (Popular Star Award). Kết quả từ ứng dụng này sẽ có giá trị tương đương với một phiếu bầu từ một giám khảo chuyên môn.

Park Ji Hoon hiện đang tích cực mở rộng sự nghiệp diễn xuất song song với các hoạt động âm nhạc. Vào tháng Chín, anh đã tổ chức buổi hòa nhạc dành cho người hâm mộ (fan concert) mang tên Reflect tại Nhà thi đấu trong nhà Jamsil (Seoul). Ngoài ra, anh cũng được xác nhận sẽ tham dự sự kiện AAA 2026 vào tháng 12/2026, cùng với các nghệ sĩ khác như Bae Jong Ok, Lee Sang Yi, Lee Jong Won và Lee Hong Nae.

Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47 sẽ công bố những người chiến thắng cuối cùng vào ngày 25/11 tại KBS Hall, Yeouido, Seoul. Sự kiện này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh KBS2.