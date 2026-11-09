Park Han Byul tiết lộ tình trạng đáng lo ngại về sức khỏe

Gần đây, một video có tiêu đề “Mua sắm tại Koyseio – địa điểm hot với giới trẻ ở Jeju” đã được đăng tải trên kênh YouTube Park Han Byul Hana ParkHanByul của cô. Ở khoảng giữa video, Park Han Byul bất ngờ bật máy quay khi đang ở trong phòng tắm và giải thích lý do tại sao cô quyết định thực hiện một phân đoạn ngẫu hứng như vậy.

Cô ấy bắt đầu bằng việc chia sẻ rằng, trước đây, cô từng có mái tóc tự nhiên rất dày và nhiều. Tuy nhiên, cô thú nhận: “Khi lớn tuổi, tôi cảm thấy mình bị rụng tóc nhiều hơn hẳn”.

Cô giải thích, sau khi cảm thấy lo ngại về sức khỏe của bản thân thì đã tìm hiểu vấn đề này và biết được rằng, tình trạng rụng tóc có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm yếu tố di truyền, căng thẳng và thay đổi nội tiết tố. Vì lo lắng về việc tóc rụng, Park Han Byul chia sẻ cô từng thử ăn đậu nành đen, loại thực phẩm được cho là tốt cho sức khỏe mái tóc cũng như sử dụng các loại mặt nạ dưỡng tóc, nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả.

Cuối cùng, cô quyết định thử đổi sang loại dầu gội khác như một nỗ lực cuối cùng. Nhận thấy loại dầu gội mới này mang lại kết quả rõ rệt nhất, cô đã bật máy quay để giới thiệu sản phẩm đó đến những người theo dõi mình.

Park Han Byul từng là nữ diễn viên đình đám của làng giải trí Hàn Quốc, nổi tiếng với các 'bộ phim giờ vàng' trên sóng truyền hình. Thế nhưng, cuộc sống của cô bỗng thay đổi hoàn toàn sau khi ông xã, đại gia Yoo In Seok bị cuốn vào vụ bê bối 'Burning Sun' năm 2019, với các cáo buộc tham ô, môi giới mại dâm và vi phạm luật kinh doanh hộp đêm. Người đàn ông này sau đó đã lĩnh án tù, để một mình Park Han Byul gồng gánh nuôi các con trong suốt thời gian dài.