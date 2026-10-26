Park Bom sau thời gian tạm ngưng hoạt động

Tờ Iplus đưa tin, ngày 26/10, Park Bom đăng tải 2 bức ảnh kèm lời nhắn: “Gửi các fan thân yêu. Chào các bạn sau một thời gian dài. Mình đang đeo khuyên tai Chanel”. Trong loạt ảnh, Park Bom mặc áo phông tay ngắn, để tóc đen và nhìn thẳng vào ống kính. Cô tạo điểm nhấn bằng đôi khuyên tai Chanel có logo cỡ lớn.

Thời gian qua, Park Bom rút khỏi các sự kiện, hoạt động âm nhạc, giải trí. Thỉnh thoảng cô mới hoạt động trên mạng xã hội để tương tác với người hâm mộ. Gần đây, thành viên 2NE1 còn tiết lộ việc đang tập trung sáng tác nhạc.

Park Bom tạm ngừng hoạt động từ cuối 2025 vì vấn đề sức khỏe. Khi đó, công ty quản lý D-Nation thông báo nữ ca sĩ sẽ không tham gia các lịch trình biểu diễn của 2NE1 theo lời khuyên của đội ngũ y tế. Cô dành thời gian nghỉ ngơi và ổn định sức khỏe.

Cùng thời điểm, Park Bom đăng tải thông điệp nhắm đến Yang Hyun Suk, nhà sản xuất điều hành của YG Entertainment. Nữ ca sĩ cáo buộc ông Yang chưa thanh toán tiền lương cho cô trong suốt thời gian dài. Park Bom còn đâm đơn kiện Yang kèm theo số tiền bồi thường gây bàn tán. Sau đó, phía công ty cho biết các khoản thu nhập của Park Bom trong thời gian hoạt động cùng 2NE1 đã được hoàn tất.

Hình ảnh mới của Park Bom. Ảnh: Iplus.

Nữ ca sĩ từng nhiều lần gây chú ý khi đăng tải những bài viết gọi nam diễn viên Lee Min Ho là chồng. Trước những thông tin này, công ty quản lý của Park Bom giải thích các bài đăng xuất phát từ việc cô yêu thích Lee Min Ho sau khi xem bộ phim The Heirs. Phía Lee Min Ho cũng khẳng định anh không có mối quan hệ cá nhân với Park Bom.

Ngoài ra, hồi tháng 3, Park Bom còn gây tranh cãi khi đăng tải một bức thư viết tay trên mạng xã hội. Trong đó, nữ ca sĩ tuyên bố muốn làm rõ sự thật về vụ việc liên quan đến cáo buộc sử dụng ma túy từng khiến sự nghiệp của cô lao đao. Theo nội dung bức thư, Park Bom cáo buộc Sandara Park bị bắt vì sử dụng ma túy, nhưng YG Entertainment đã lợi dụng cô nhằm che đậy vụ việc.

Park Bom cũng cho biết bản thân mắc ADD, viết tắt của rối loạn thiếu tập trung nên phải dùng Addrall. Năm 2010, Park Bom bị phát hiện khi tìm cách nhập khẩu Adderall từ Mỹ vào Hàn Quốc. Đây là loại thuốc thuộc diện kiểm soát tại quốc gia này.

Đến tháng 6, Park Bom chấm dứt hợp đồng độc quyền với D-Nation sau khoảng 8 năm gắn bó. Trong thời gian tạm nghỉ, cô vẫn duy trì liên lạc với người hâm mộ, trong đó việc phát hành các ca khúc tự sáng tác với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).