Park Bom (2NE1) bất ngờ lộ diện sau thời gian ngừng hoạt động vì sức khỏe

Theo MyDaily, ngày 26/10, Park Bom đăng tải lên trang Instagram cá nhân bức ảnh mới, đánh dấu lần hiếm hoi cô cập nhật tình hình sau thời gian tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Đi kèm hình ảnh, nữ ca sĩ gửi lời chào đến người hâm mộ: "Các fan của Park Bom ơi! Lâu lắm rồi tôi mới gửi lời chào đến mọi người. Tôi đang đeo khuyên tai Chanel, khuyên tai Chanel đây".

Hình ảnh mới nhất của Park Bom.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Park Bom diện áo thun màu đen đơn giản, hướng ánh nhìn trực diện về phía ống kính. Đáng chú ý, nữ ca sĩ xuất hiện với mái tóc ngắn ngang cằm, mang đến cảm giác khác biệt so với những hình ảnh quen thuộc trước đây.

Bên cạnh kiểu tóc, phong cách trang điểm của Park Bom cũng trở thành điểm nhấn. Cựu thành viên 2NE1 lựa chọn đường kẻ mắt đậm, kết hợp cùng hàng mi dày và dài, tạo nên diện mạo sắc sảo.

Đôi khuyên tai Chanel được nữ ca sĩ nhắc đến trong bài đăng cũng góp phần hoàn thiện tổng thể hình ảnh. Dù chỉ chia sẻ một bức ảnh đơn giản, sự xuất hiện của Park Bom vẫn nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại những bình luận bày tỏ sự vui mừng khi được nhìn thấy nữ ca sĩ sau thời gian vắng bóng. Một số người viết: "Chị đẹp quá", "Em nhớ chị nhiều lắm" hay "Mong chị luôn hạnh phúc". Không ít người hâm mộ cũng dành lời động viên, mong Park Bom có thể nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe thật tốt.

Trước đó, Park Bom đã tạm dừng các hoạt động nghệ thuật vì lý do sức khỏe. Việc nữ ca sĩ hạn chế xuất hiện khiến người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm đến tình hình hiện tại của cô. Chính vì vậy, lần cập nhật hình ảnh mới nhất được xem là một tín hiệu đáng chú ý, cho thấy Park Bom vẫn giữ sự kết nối với những khán giả đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa đưa ra thông báo cụ thể về thời điểm trở lại sân khấu hay tiếp tục các hoạt động âm nhạc.

Trước đó, Park Bom đã tạm dừng các hoạt động nghệ thuật vì lý do sức khỏe.

Park Bom sinh năm 1984, chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc 2NE1 vào năm 2009. Với chất giọng đặc trưng, cô nhanh chóng trở thành một trong những thành viên nổi bật của nhóm, góp phần tạo nên thành công của nhiều bản hit đình đám.

Trong đó, Fire và I Don't Care là hai ca khúc tiêu biểu, từng giúp 2NE1 ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường Kpop. Sau nhiều năm hoạt động, Park Bom vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, luôn theo dõi và ủng hộ các dự án cũng như cuộc sống của cô.

Ở thời điểm hiện tại, dù chưa xác nhận kế hoạch tái xuất, sự xuất hiện của Park Bom trên mạng xã hội vẫn mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Đặc biệt, những lời chúc và động viên bên dưới bài đăng cho thấy khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho nữ ca sĩ, đồng thời mong cô sớm hồi phục sức khỏe để có thể trở lại với âm nhạc khi điều kiện cho phép.

Dù chưa xác nhận kế hoạch tái xuất, sự xuất hiện của Park Bom trên mạng xã hội vẫn mang đến niềm vui cho người hâm mộ.