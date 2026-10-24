Park Bo Gum vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ thợ làm tóc

Sau khi đã sở hữu chứng chỉ thợ cắt tóc nam (barber), giờ đây anh tiếp tục bổ sung thêm bằng cấp về làm tóc, phản ánh niềm đam mê lâu dài cùng nỗ lực không ngừng của anh trong ngành làm đẹp và chăm sóc ngoại hình.

Chương trình truyền hình thực tế Bogum Magical 2 của đài tvN đã đăng tải một đoạn video giới thiệu trên mạng xã hội, trong đó, Park Bo Gum được gọi là "thợ làm tóc", qua đó tiết lộ rằng, anh đã vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ. Với bằng cấp mới này, bên cạnh chứng chỉ thợ cắt tóc nam đã có từ trước, Park Bo Gum đã mở rộng phạm vi chuyên môn của mình, không chỉ dừng lại ở việc cắt tóc nam mà còn bao gồm nhiều kỹ năng làm tóc đa dạng hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên Park Bo Gum cố gắng lấy chứng chỉ hành nghề làm tóc. Trước đó, anh từng tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ này trong mùa đầu tiên của chương trình Bogum Magical. Dù lịch trình vô cùng bận rộn với các dự án phim ảnh cùng nhiều hoạt động khác, anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để chuẩn bị cho phần thi thực hành; tuy nhiên, đáng tiếc là kết quả không được như mong đợi.

Tuy nhiên, anh đã không bỏ cuộc sau lần thử sức đầu tiên không thành công. Park Bo Gum bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi một lần nữa và cuối cùng đã đạt được kết quả như ý trong lần thi thứ hai.

Một đoạn video giới thiệu, được công bố cùng với tin tức về thành tích này, cho thấy Park Bo Gum đặt chân đến một tiệm làm tóc nằm tại một ngôi làng ven biển nhỏ. Gọi nơi đây là "điểm đến nơi phép màu xảy ra", anh gợi mở về những câu chuyện sắp sửa diễn ra trong bối cảnh mới này. Với việc sở hữu cả chứng chỉ thợ cắt tóc lẫn chứng chỉ chuyên gia làm đẹp, khán giả đang rất mong chờ được chứng kiến ​​những kỹ năng tạo mẫu tóc mà Park Bo Gum sẽ thể hiện trong mùa này.

Bogum Magical 2 là một chương trình truyền hình thực tế theo chân hành trình vận hành một tiệm làm tóc độc đáo tại một ngôi làng ven biển nhỏ, nơi đội ngũ không chỉ chăm chút cho vẻ ngoài mà còn quan tâm đến cả tâm hồn của người dân địa phương. Park Bo Gum và nam diễn viên Lee Sang Yi tiếp tục góp mặt từ mùa đầu tiên, trong khi nam diễn viên Go Kyung Pyo tham gia dàn cast, mang đến một làn gió mới cho chương trình.