Park Bo Gum tạo cơn sốt tại Đài Loan

Park Bo Gum vừa có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc) để tham dự sự kiện của một thương hiệu, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Cụ thể, mới đây Park Bo Gum đến Đài Loan tham dự hoạt động quảng bá của một thương hiệu. Dù sự kiện chưa chính thức bắt đầu, hơn 500 người hâm mộ đã có mặt tại hiện trường để chờ đợi sự xuất hiện của nam diễn viên Hàn Quốc. Thậm chí, một số fan còn đến từ 6 giờ sáng để giữ vị trí, mong có cơ hội tận mắt nhìn thấy thần tượng.

Park Bo Gum đến Đài Loan tham dự sự kiện. (Ảnh từ China Times)

Không khí tại địa điểm tổ chức trở nên sôi động khi người hâm mộ mang theo nhiều vật phẩm cổ vũ như ảnh Park Bo Gum, băng rôn và quạt in hình nam diễn viên. Nhiều người liên tục giơ cao hình ảnh của thần tượng với hy vọng thu hút sự chú ý của anh. Sự chuẩn bị chu đáo cùng lượng người hâm mộ đông đảo cho thấy sức hút của Park Bo Gum tại thị trường Đài Loan.

Giữa đám đông, một fan nhí 5 tuổi trở thành tâm điểm chú ý nhờ cách cổ vũ đặc biệt. Cậu bé mang theo món đồ chơi con quay chiến đấu yêu thích, hy vọng có cơ hội được chơi cùng Park Bo Gum. Điều đáng nói, ngày 15/10 cũng chính là sinh nhật của "fan nhí" này.

Cậu bé còn chuẩn bị riêng một tấm băng rôn in hình bản thân bên cạnh Park Bo Gum, kèm lời nhắn bằng tiếng Hàn: "Anh Bo Gum ơi! Hôm qua em vừa tròn 5 tuổi! Điều ước sinh nhật của em là được chơi con quay chiến đấu cùng anh!".

Thay vì chỉ mong được chụp ảnh hay nhận chữ ký, fan nhí này lại hy vọng có thể cùng thần tượng chơi món đồ yêu thích. Điều ước sinh nhật ngộ nghĩnh, đáng yêu của em trở thành một trong những điểm nhấn tại sự kiện, thu hút sự chú ý của những người có mặt.

Không chỉ riêng cậu bé, nhiều người hâm mộ khác cũng dành thời gian chuẩn bị những món đồ cổ vũ mang dấu ấn cá nhân. Từ hình ảnh Park Bo Gum trong các bộ phim cổ trang đến ảnh đời thường, quạt và băng rôn in chân dung nam diễn viên đều được mang đến sự kiện. Các fan liên tục giơ cao vật phẩm để thể hiện tình cảm dành cho ngôi sao Hàn Quốc.

Park Bo Gum duy trì sức hút suốt nhiều năm qua.

Park Bo Gum là một trong những nam diễn viên được yêu thích của màn ảnh Hàn Quốc. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng, trong đó có Reply 1988, Mây Họa Ánh Trăng, Ký Sự Thanh Xuân... Với ngoại hình sáng, nụ cười thân thiện cùng khả năng diễn xuất đa dạng, nam diễn viên xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo tại nhiều quốc gia châu Á.