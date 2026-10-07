Park Bo Gum gây chú ý với loạt hoạt động tại châu Âu

Park Bo Gum khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh về những hoạt động tại châu Âu, từ hoàn thành đường chạy marathon 42,195 km đến chinh phục dãy Alps giữa lịch trình bận rộn.

Cụ thể, ngày 6/10, Park Bo Gum đăng tải loạt ảnh lên mạng xã hội kèm lời nhắn: “Hãy biết ơn, hãy vui mừng và hãy yêu thương”. Những khoảnh khắc được nam diễn viên chia sẻ cho thấy anh đang tận hưởng khoảng thời gian năng động tại châu Âu.

Park Bo Gum khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh về những hoạt động tại châu Âu.

Đáng chú ý, Park Bo Gum đã hoàn thành cự ly full marathon 42,195 km tại BMW Berlin Marathon 2026 vào ngày 27/9. Không dừng lại ở đó, nam diễn viên còn thực hiện chuyến leo núi Tour du Mont Blanc (TMB), cung đường nổi tiếng vòng quanh dãy Mont Blanc, trải dài qua khu vực biên giới của Thụy Sĩ, Pháp và Italy.

Bên cạnh những hoạt động thể thao, Park Bo Gum cũng đảm nhận vai trò MC tại Music Bank World Tour của KBS diễn ra ngày 12/9 tại Sân vận động Olympic Lluís Companys ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Dù lịch trình dày đặc, nam diễn viên vẫn chú ý dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe. Trong một số hình ảnh, Park Bo Gum ngồi nghỉ dưới bóng cây sau những hoạt động ngoài trời. Anh cũng mang theo hồng sâm để bổ sung và duy trì thể trạng.

Dù lịch trình dày đặc, nam diễn viên vẫn chú ý dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe.

Loạt hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt khi Park Bo Gum liên tục thử sức với những hoạt động đòi hỏi thể lực cao nhưng vẫn duy trì lịch trình công việc dày đặc tại châu Âu.

Thời gian gần đây, Park Bo Gum cũng xuất hiện trong chương trình giải trí Gureumi Dasi Geurin Dalbit của KBS2, được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 10 năm bộ phim Moonlight Drawn By Clouds (Mây Họa Ánh Trăng).

Tháng 11 tới, nam diễn viên dự kiến tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ với chương trình giải trí Bogum Magical 2 của tvN.

Với lịch trình vừa làm việc vừa trải nghiệm tại nhiều quốc gia châu Âu, Park Bo Gum đang cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ tích cực duy trì lối sống năng động, đồng thời biết cách cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc bản thân.