Park Bo Gum gây bất ngờ với diện mạo trẻ trung, khẳng định một điều sau 8 năm

Theo MyDaily, ngày 30/10, nam diễn viên Park Bo Gum thu hút sự chú ý khi cập nhật loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân. Đi kèm những bức ảnh, Park Bo Gum chia sẻ dòng trạng thái bằng tiếng Anh.

Trong loạt ảnh được công bố, Park Bo Gum xuất hiện với chiếc áo khoác màu xanh mang phong cách của một nhà ảo thuật. Thiết kế trang phục độc đáo giúp nam diễn viên tạo nên hình ảnh mới mẻ, vừa lịch lãm vừa có phần tinh nghịch.

Park Bo Gum xuất hiện với chiếc áo khoác màu xanh mang phong cách của một nhà ảo thuật.

Đáng chú ý, diện mạo trẻ trung của Park Bo Gum nhanh chóng trở thành điểm nhấn. Gương mặt rạng rỡ cùng phong thái tự nhiên khiến nam diễn viên trông không có nhiều thay đổi so với những năm đầu hoạt động.

Theo MyDaily, Park Bo Gum đã đảm nhận vai trò người mẫu đại diện cho thương hiệu nội thất này từ năm 2018. Đến nay, sau 8 năm đồng hành, nam diễn viên vẫn tiếp tục xuất hiện trong những chiến dịch quảng bá của thương hiệu.

Khoảng thời gian hợp tác kéo dài cũng cho thấy sức hút bền bỉ của Park Bo Gum trong lĩnh vực quảng cáo. Đặc biệt, hình ảnh mới nhất của anh được nhận xét ngày càng tươi tắn, trẻ trung dù đã trải qua nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí.

Khoảng thời gian hợp tác kéo dài cũng cho thấy sức hút bền bỉ của Park Bo Gum trong lĩnh vực quảng cáo.

Không chỉ gây chú ý với ngoại hình, Park Bo Gum còn khiến công chúng bất ngờ bởi những trải nghiệm mới ngoài công việc diễn xuất. Mới đây, nam diễn viên đã chính thức nhận được chứng chỉ kỹ thuật nghề làm tóc cấp quốc gia tại Hàn Quốc sau quá trình nỗ lực thi lại. Thành tích này cho thấy sự nghiêm túc của Park Bo Gum khi theo đuổi một lĩnh vực hoàn toàn khác với công việc nghệ thuật quen thuộc.

Đáng chú ý, kỹ năng làm tóc của Park Bo Gum cũng sẽ được giới thiệu trong chương trình truyền hình thực tế Bogum Magical 2 của đài tvN, dự kiến lên sóng từ tháng 11.

Chương trình ghi lại hành trình nam diễn viên trực tiếp vận hành một tiệm làm tóc tại thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Đây được xem là cơ hội để khán giả khám phá một khía cạnh khác của Park Bo Gum, bên cạnh hình ảnh diễn viên quen thuộc trên màn ảnh.

Từ những hoạt động quảng cáo đến việc thử sức với nghề làm tóc, Park Bo Gum tiếp tục cho thấy sự đa dạng trong hành trình phát triển bản thân. Ở tuổi 33, nam diễn viên không chỉ duy trì diện mạo trẻ trung mà còn tích cực khám phá những trải nghiệm mới, mang đến nhiều điều thú vị cho người hâm mộ.

Từ những hoạt động quảng cáo đến việc thử sức với nghề làm tóc, Park Bo Gum tiếp tục cho thấy sự đa dạng trong hành trình phát triển bản thân.