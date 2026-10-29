Park Bo Gum dẫn dắt MAMA 2026, BIGBANG kết hợp cùng nhân vật hoạt hình Dooly

Lễ trao giải MAMA 2026 hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý nhất năm khi quy tụ dàn nghệ sĩ Kpop đình đám, đồng thời mang đến những sân khấu kết hợp độc đáo giữa các thế hệ. Đáng chú ý, Park Bo Gum sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt xuyên suốt chương trình, trong khi BIGBANG chuẩn bị màn kết hợp đặc biệt với nhân vật hoạt hình nổi tiếng Dooly.

Từ trái sang phải: Shin Hyung Kwan, Yoon Shin Hye và Park Chan Wook. Ảnh do Mnet cung cấp.

Theo Sports Chosun ngày 29/10, ban tổ chức MAMA Awards 2026 đã tổ chức họp báo tại khách sạn Eliena, quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc), nhằm công bố những điểm nhấn quan trọng của mùa giải năm nay. Tham dự sự kiện có Shin Hyung Kwan, lãnh đạo bộ phận kinh doanh nội dung âm nhạc của CJ ENM; Park Chan Wook, lãnh đạo bộ phận kinh doanh hội nghị; cùng Yoon Shin Hye, lãnh đạo bộ phận kinh doanh của Mnet.

Sau 27 năm phát triển, MAMA Awards tiếp tục hướng đến mục tiêu mở rộng ranh giới giữa âm nhạc, thế hệ và thể loại. Sự kiện năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11 tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản.

Chủ đề chính của MAMA Awards 2026 là A MUSIC INTERSTELLAR, lấy cảm hứng từ ý tưởng vượt qua những giới hạn về không gian, thời gian, thế hệ và thị hiếu thông qua âm nhạc.

Yoon Shin Hye cho biết chủ đề năm nay được xây dựng như một hành trình khám phá những điều bất ngờ trong vũ trụ âm nhạc, nơi trí tưởng tượng và hiện thực giao thoa, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Chương trình được chia thành hai phần. Ngày 20/11, Chapter 1 tập trung vào hạng mục nghệ sĩ, với các giải thưởng dành cho ca sĩ. Sang ngày 21/11, Chapter 2 hướng đến các thành tựu trong lĩnh vực trình diễn, bao gồm ca khúc, MV và vũ đạo.

Đáng chú ý, Park Bo Gum sẽ là nhân vật kết nối hai phần của chương trình. Thay vì chỉ đảm nhận vai trò MC như những năm trước, nam diễn viên được định hướng trở thành người dẫn dắt câu chuyện xuyên suốt sự kiện.

Yoon Shin Hye chia sẻ rằng Park Bo Gum đã có mối gắn bó lâu dài với MAMA kể từ lần hợp tác đầu tiên vào năm 2016. Sự chân thành của nam diễn viên dành cho âm nhạc được kỳ vọng sẽ mang đến chiều sâu cho chương trình năm nay. Theo đại diện Mnet, việc lựa chọn Park Bo Gum cho vai trò đặc biệt này xuất phát từ mong muốn xây dựng một câu chuyện có tính kết nối rõ ràng giữa hai đêm trao giải. Ban tổ chức đang cân nhắc nhiều cách thể hiện để nam diễn viên truyền tải tinh thần của A MUSIC INTERSTELLAR đến khán giả.

Trong thông điệp gửi đến người hâm mộ qua video, Park Bo Gum bày tỏ mong muốn truyền tải trọn vẹn tinh thần âm nhạc mà MAMA hướng tới. Anh cho biết sẽ đảm nhận vai trò người kể chuyện của vũ trụ âm nhạc, đồng thời kỳ vọng mang đến những sân khấu vượt ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ Kpop trên toàn thế giới.

Park Bo Gum

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của MAMA 2026 là các sân khấu kết hợp giữa nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Trong đó, màn trình diễn của BIGBANG cùng Dooly the Little Dinosaur, nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Hàn Quốc, đang thu hút sự quan tâm.

Yoon Shin Hye tiết lộ Dooly cùng những người bạn sẽ xuất hiện trên sân khấu MAMA và có màn gặp gỡ đặc biệt với BIGBANG. Đại diện ban tổ chức gọi đây là cuộc hội ngộ giữa một nghệ sĩ huyền thoại và một nhân vật hoạt hình mang tính biểu tượng, đồng thời cho biết ê-kíp đang nỗ lực chuẩn bị một sân khấu giàu trí tưởng tượng.

BIGBANG

Bên cạnh BIGBANG, nhóm nhạc nam Panic cũng sẽ góp mặt trong chương trình. Ra mắt năm 1995, cùng năm Mnet thành lập, Panic từng được biết đến với tinh thần âm nhạc khác biệt và những ca khúc mang thông điệp riêng. Sự trở lại của nhóm trên sân khấu MAMA được kỳ vọng tạo nên điểm giao thoa giữa ký ức âm nhạc và những trải nghiệm mới của khán giả trẻ.

Đặc biệt, Panic sẽ có màn kết hợp với các nghệ sĩ thuộc thế hệ mới, gồm Martin và Seonghyeon của CORTIS, WOODZ, Kim Taerae của ZEROBASEONE, Woochan của ALLDAY PROJECT và Maria của Hearts2Hearts. Sự kết hợp này hướng đến việc đưa những màu sắc âm nhạc khác nhau cùng xuất hiện trên một sân khấu.

Panic

Trong khi đó, ENHYPEN chuẩn bị tiết mục đặc biệt lấy cảm hứng từ bộ phim Dune: Part 3. Theo Yoon Shin Hye, thế giới vũ trụ trong bộ phim sẽ được kết hợp với câu chuyện ma cà rồng vốn là một phần bản sắc của ENHYPEN. Sự giao thoa giữa hai thế giới được kỳ vọng tạo nên một màn trình diễn giàu tính hình ảnh và khác biệt.

Ngoài những tiết mục kể trên, MAMA 2026 còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như CL, ALPHA DRIVE ONE, BABYMONSTER, CORTIS, ENHYPEN, ILLIT, INI, KiiiKiii, LE SSERAFIM, Nayeon, NCT WISH, RESCENE, ALLDAY PROJECT và ZEROBASEONE. Theo ban tổ chức, đây sẽ là mùa giải có số lượng nghệ sĩ biểu diễn tại cùng một địa điểm lớn nhất từ trước đến nay của sự kiện.

Không chỉ tập trung vào danh sách nghệ sĩ, MAMA 2026 còn có những thay đổi trong cách thiết kế và tổ chức sân khấu. Ban tổ chức dự kiến sử dụng sân khấu 360 độ, đồng thời điều chỉnh độ cao khu vực chỗ ngồi của nghệ sĩ để phù hợp hơn với tầm nhìn của khán giả.

Khu vực ghế ngồi cũng sẽ được tận dụng trong quá trình di chuyển và trình diễn, qua đó thu hẹp khoảng cách về không gian giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Những điều chỉnh này nhằm tạo ra trải nghiệm gần gũi hơn, giúp khán giả cảm nhận không khí sự kiện thay vì chỉ đứng ngoài quan sát.

Một điểm mới khác là MAMA FAN FESTA, chương trình trải nghiệm dành cho người hâm mộ lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện năm nay. Hoạt động diễn ra cả trực tiếp tại Osaka và trực tuyến trên Mnet Plus từ ngày 9 đến 21/11.

Các chương trình được thiết kế để người hâm mộ chủ động khám phá những điều mình yêu thích, tìm hiểu thêm về văn hóa Kpop và tham gia vào không khí lễ hội. Tại khu vực Dotonbori, khách tham quan có thể nhận ưu đãi ẩm thực thông qua chương trình hợp tác với MAMA, đồng thời trải nghiệm hành trình khám phá thành phố bằng xe scooter điện.

Một số hoạt động khác cũng được lên kế hoạch, chẳng hạn nghe nhạc của các nghệ sĩ được đề cử khi tham quan vòng đu quay, tham gia sân khấu chào đón tại Namba Plaza và trải nghiệm chương trình Star Touch, nơi người hâm mộ có thể tương tác với nghệ sĩ thông qua hình thức đập tay qua video. Park Chan Wook cho biết ban tổ chức muốn xây dựng một lễ hội mang tính trải nghiệm, nơi khán giả có thể tự tìm kiếm sở thích, khám phá những màu sắc mới và cảm nhận mình là một phần của sự kiện.

Tại buổi họp báo, đại diện ban tổ chức cũng nhìn lại chặng đường 27 năm của MAMA Awards. Theo Yoon Shin Hye, thành công của chương trình không nên chỉ được đánh giá thông qua hiệu quả đầu tư, mà còn nằm ở những trải nghiệm âm nhạc mới mà sự kiện mang đến cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Park Chan Wook

MAMA bắt đầu vào năm 1999 với tên gọi Video Music Awards, mở rộng thành giải thưởng âm nhạc châu Á vào năm 2009 và chính thức mang tên MAMA Awards từ năm 2022. Từ năm 2010, chương trình cũng bắt đầu tổ chức ở nước ngoài, từng bước mở rộng phạm vi tiếp cận khán giả quốc tế.

Yoon Shin Hye cho biết việc gặp gỡ người hâm mộ Kpop từ nhiều quốc gia đã giúp ban tổ chức nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. Bà xem việc đồng hành cùng sự phát triển của Mnet, MAMA và ngành công nghiệp Kpop là một trong những thành tựu có ý nghĩa nhất của sự kiện.

Về khả năng đưa MAMA trở lại tổ chức tại Hàn Quốc, Shin Hyung Kwan cho biết ban tổ chức đang xây dựng nhiều phương án và sẽ công bố khi định hướng trở nên rõ ràng hơn. Việc lựa chọn Osaka làm địa điểm tổ chức năm nay xuất phát từ đánh giá đây là một thị trường quan trọng, đồng thời nằm trong chiến lược mở rộng ra ngoài phạm vi của từng thành phố đăng cai.

Ban tổ chức cũng khẳng định đã chuẩn bị các phương án ứng phó với những tình huống bất ngờ, đặc biệt là thiên tai. Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Tai Po, Hong Kong, năm ngoái, MAMA từng hủy thảm đỏ và để nghệ sĩ mặc trang phục đen nhằm thể hiện sự chia sẻ với các nạn nhân.

Park Chan Wook cho biết kinh nghiệm đó khiến ê-kíp chú trọng hơn đến công tác chuẩn bị. Đối với nguy cơ động đất tại Nhật Bản, ban tổ chức đang xây dựng quy trình ứng phó theo từng cấp độ và bố trí đội ngũ riêng tại địa điểm tổ chức để có thể xử lý kịp thời.

MAMA Awards 2026 sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21/11 tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Mnet và truyền hình trực tuyến trên các nền tảng kỹ thuật số lớn, trong đó có Mnet Plus.

Với sự góp mặt của những tên tuổi đình đám, các màn kết hợp xuyên thế hệ và cách tiếp cận mới trong trải nghiệm dành cho người hâm mộ, MAMA 2026 được kỳ vọng không chỉ là lễ trao giải âm nhạc mà còn trở thành hành trình kết nối nhiều thế hệ khán giả thông qua sức mạnh của Kpop.

Yoon Shin Hye