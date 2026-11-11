Paris tái hiện thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật Brussels

Bộ tranh ba tấm của Louis Ghémar khắc họa công trình cải tạo sông Senne ở Brussels. Cảnh công trường nằm ở tấm giữa, hai bên là các nhân vật dưới nét vẽ châm biếm của họa sĩ.

Triển lãm gợi lại dấu ấn của nghệ thuật Bỉ tại Triển lãm Thế giới năm 1900 ở Paris, nơi gần 150 bức tranh và tác phẩm điêu khắc của nước này thu hút sự chú ý của công chúng, góp phần khẳng định Brussels là một trong những trung tâm nghệ thuật lớn của châu Âu. Sau 126 năm, sự kiện lần này mở rộng góc nhìn về giai đoạn phát triển rực rỡ đó thông qua nhiều loại hình sáng tạo, từ hội họa, điêu khắc đến nhiếp ảnh, áp phích, trang sức và nghệ thuật trang trí.

Những áp phích giới thiệu các kỳ triển lãm thường niên của nhóm nghệ thuật La Libre Esthétique (Mỹ học tự do). Ở giữa là tờ áp phích năm 1900 với hình người phụ nữ mặc áo đỏ.

Không chỉ giới thiệu hội họa và điêu khắc, triển lãm còn phản ánh đời sống nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ của người dân Brussels thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh, áp phích, đồ trang sức, kiến trúc, thời trang và nghệ thuật trang trí. Qua đó, khách tham quan có dịp tìm hiểu sự giao thoa giữa các loại hình sáng tạo cũng như ảnh hưởng của nghệ thuật Brussels đối với đời sống văn hóa châu Âu đầu thế kỷ XX.

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Khách tham quan đứng trước bộ tranh ba tấm Les Âges de l’ouvrier (Những chặng đời người thợ), do họa sĩ Léon Frederic sáng tác trong giai đoạn 1895–1897.

Một trong những tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu là bức sơn dầu “Des Caresses”, sáng tác năm 1896 của họa sĩ Bỉ Fernand Khnopff. Tác phẩm thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia Bỉ. Đây cũng là một trong ba thiết chế văn hóa của Bỉ phối hợp cho mượn hiện vật, cùng với Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ và Thư viện Hoàng gia Bỉ.

Triển lãm “Bruxelles 1900” mở cửa đón khách tại Petit Palais đến ngày 25/4/2027.