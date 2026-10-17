Paris Saint-Germain sẽ tiếp tục thống trị tại Champions League?

Chiến thắng áp đảo 4-2 của Paris Saint-Germain trước Manchester City tại đấu trường Champions League, một lần nữa cho thấy khả năng tiếp tục thống trị của thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique ở đấu trường này là rất cao. Để lý giải cho khả năng này cũng không khó, bởi ưu thế của họ là quá rõ ràng.

Luis Enrique đang cùng câu lạc bộ Paris Saint-Germain hướng tới lần vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp. (Nguồn: Wikimedia Commons)

1. Sự tin tưởng tuyệt đối đến từ thượng tầng đối với huấn luyện viên Luis Enrique. Ngay từ thời điểm đầu tiên đến với Paris Saint-Germain, Luis Enrique đã được trao quyền lực rất lớn tại câu lạc bộ khi gần như được toàn quyền đối với các quyết định, các kế hoạch của mình, và quyền lực ấy sau 2 chức vô địch Champions League chỉ có tăng lên chứ không thể giảm đi được.

Với quyền lực gần như tuyệt đối ấy, ngôi sao lớn nhất của câu lạc bộ chỉ có Luis Enrique, từ đó mang đến sự tuân thủ và kỷ luật đến từ các cầu thủ. Quyền quyết định về chuyển nhượng cũng giúp cho huấn luyện viên dễ dàng đưa về những nhân sự mà ông cảm thấy phù hợp với triết lý bóng đá của mình. Một huấn luyện viên không chỉ có đủ tài năng mà còn có toàn quyền đối với những quyết định về mặt chuyên môn tại câu lạc bộ, thì đó đã là một ưu thế không phải câu lạc bộ lớn nào cũng có được.

2. Đội hình bảo đảm chất lượng cùng chiều sâu rất tốt. Một trong những tài năng không thể chối cãi của Luis Enrique đó chính là khả năng nhìn nhận cầu thủ rất tốt, từ đó có thể tìm ra những cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá của mình từ rất sớm mà không đợi đến khi họ thực sự tỏa sáng. Từ đó ông có thể đưa những cầu thủ này về với Paris Saint-Germain theo dạng tài năng trẻ, rồi đào tạo uốn nắn để họ có thể phát huy tốt nhất khả năng của bản thân.

Đó là nguyên nhân kể từ khi Luis Enrique về với Paris Saint-Germain thì câu lạc bộ này đã không còn đầu tư vào những ngôi sao như trước nữa, mà ngược lại, họ mới chính là đội “xuất khẩu” ngôi sao. Những cái tên như Bradley Barcola, Goncalo Ramos, Ibrahim Mbaye, Randal Kolo Muani, Kang-In Lee… đã mang đến cho câu lạc bộ này gần 400 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất. Có nguồn thu lớn, lại không phụ thuộc vào các mục tiêu ngôi sao, Paris Saint-Germain đang rất chủ động đối với chất lượng và chiều sâu của đội hình.

3. Khả năng giữ sức rất tốt cho các trụ cột. Có thể nói ở Champions League hiện tại, gần như không có câu lạc bộ lớn nào có khả năng giữ sức, tránh chấn thương cho các trụ cột tốt như Paris Saint-Germain. Bởi việc có được một đội hình vừa mạnh vừa có chiều sâu, lại chỉ phải thi đấu tại giải đấu ít sự cạnh tranh như Ligue 1, đã khiến cho Paris Saint-Germain tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại. Do đó Luis Enrique có thể thoải mái cất những trụ cột ở băng ghế dự bị, hoặc thậm chí cho nghỉ hẳn không đưa vào đội hình thi đấu ở những trận đấu tại Ligue 1, đưa một đội hình với đại đa số là dự bị thì vẫn đủ sức cạnh tranh chức vô địch tại giải đấu này, từ đó có thể tập trung toàn lực cho đấu trường Champions League.

Cho nên những trụ cột như Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Desire Doue, Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes… đều có những khoảng nghỉ lên tới 5, 7 ngày trước khi bước vào những trận đấu tại Champions League. Với khả năng “bảo dưỡng” thể lực như vậy, việc các trụ cột Paris Saint-Germain vừa sung mãn vừa ít chấn thương khi thi đấu tại Champions League là điều hết sức dễ hiểu.

Với nhiều ưu thế một cách lý tưởng như vậy, việc thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique tiếp tục thống trị Champions League bằng cách lên ngôi vương giải đấu này 3 lần liên tiếp cũng là chuyện… không có gì quá ngạc nhiên. Trận thắng đậm trước một đội bóng mạnh như Manchester City chính là lời khẳng định không thể hùng hồn hơn về mục tiêu của Paris Saint-Germain mùa giải này.