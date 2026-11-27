Màn pháo hoa rực rỡ tại Lễ hội Đèn lồng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đèn lồng và tác phẩm điêu khắc ánh sáng tại Lễ hội Đèn lồng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đèn lồng và tác phẩm điêu khắc ánh sáng tại Lễ hội Đèn lồng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách đắm mình trong không gian lung linh sắc màu tại Lễ hội Đèn lồng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách đắm mình trong không gian lung linh sắc màu tại Lễ hội Đèn lồng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách đắm mình trong không gian lung linh sắc màu tại Lễ hội Đèn lồng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm điêu khắc hình voi được thắp sáng tại Lễ hội Đèn lồng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm điêu khắc hình rắn được thắp sáng tại Lễ hội Đèn lồng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm điêu khắc hình rắn được thắp sáng tại Lễ hội Đèn lồng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các nghệ sỹ biểu diễn tại Lễ hội Đèn lồng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách đắm mình trong không gian lung linh sắc màu tại Lễ hội Đèn lồng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách đắm mình trong không gian lung linh sắc màu tại Lễ hội Đèn lồng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)